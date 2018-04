Por: J. Francisco Castañeda R.

JORNADA 17 DEL BALOMPIE MEXICANO, JORNADA DE TREMENDOS “AGARRONES” ENTRE LAS ONCENAS QUE AUN BUSCAN COLARSE A LA LIGUILLA….Asi de sencillo es catalogada esta Jornada que es la última del rol regular del Clausura 2018 de la desangelada Liga Fut-bolera MX, entonces fino lector como hacemos mención líneas arriba, PUMAS, de la Universidad, “CANES” de Tijuana, TUZOS del Pachuca, PUEBLA y los Ya merito de la maquina cementera de la Cruz Azul, tendrán que ganar , caso contrario dependerán de los resultados si es que desean realmente hacerse presentes dentro de la fiesta grande como es catalogada la LIGUILLA, para ECOS Deportivos la situación para los Ya Merito, se antoja muy complicada, pero en fin dado al desarrollo que han demostrado las oncenas que participan en este Clausura, pues simple y sencillamente, todo…absolutamente todo, puede suceder, entonces será mejor esperar resultados y después comentar ajustados a la realidad y punto…..QUE EL GRAN FUT-BOLISTA “RAFA” MARQUEZ, SE RETIRA EN ESTE PARTIDO QUE TENDRA ATLAS CONTRA TUZOS DEL PACHUCA….Uff y recontra uff, ni modo lector aguantador, colgará los “Tacos” este gran fut-bolista que supo ganarse el reconocimiento de la afición, de sus compañeros de equipo y sobre todo, de por allá del fut-bol de altos vuelos, además que se ganó el respeto de la sociedad, por ahí las antenas de ECOS Deportivos que la Directiva de Tuzos del Pachuca, despedirá al Gran “Rafa” Márquez dentro el partido con un pequeño Homenaje a su gran Trayectoria, para ECOS Deportivos que no se va con el canto de las sirenas, “Rafa” Márquez y otro gran fut-bolista como lo fue el (pentapichichi) Hugo Sánchez, merecen un Gran Reconocimiento, aunque tenemos que decir también que existen varios fut-bolistas que están representando al fut-bol en Europa bastante bien, pero la trayectoria de este par de fut-bolistas, uff y recontra uff, aún no han conseguido lo que hicieron “Rafa” Márquez y Hugol, oye lector aguantador, “Rafa” Márquez jugará su último partido con el uniforme Roji-negro del Atlas, colgará sus “Tacos”, pero por ahí nos llegaron unas ondas hertzianas en donde nos dicen que Márquez, será invitado a participar dentro de la directiva de los “Zorros” del Atlas y punto…..PARA EL ESTE DOMINGO 29 DE ABRIL, CONTINUARAN LAS CANDENTES ACCIONES DENTRO DE LA GRAN FINAL DEL BEISBOL DEL RECUERDO…..Asi es lector fino, en donde?, uff y recontra uff, pues en donde mas lector conocedor, exacto!, en el campo mágico de la Tuxpan y la calle 23, campo de los numéricos del club deportivo-social 30-50, entonces los fieles seguidores de este beisbol del Recuerdo, (Master), nuevamente se harán presentes para apoyar a su novena favorita, entre ellas, FICTICIOS de “Chalo” Meza y TOROS del “Chispiro” López, para tenerte al día lector aguantador, deja te paso al costo que FICTICIOS ya mordió el polvo en par de ocasiones, entonces si pitadora no miente , TOROS lleva ya un potro en la manada, o mejor dicho sea, cuenta con dos ganados y cero perdidos y tratará de abollarle la corona a la novena de los FICTICIOS, entonces este tercer desafío, se antoja de mucha estrategia por parte de los timoneles, para ECOS Deportivos el “Chispiro” López le ha estado ganando la estrategia al experimentado “Chalo” Meza y esto hace más atractivo este tercer cotejo entre estas escuadras que buscan el Titulo del Beisbol Master en su temporada oficial 2017-2018, oye lector amigo, no podemos guardar en el tintero la pregunta al respecto de este partido, ganará su tercer encuentro TOROS?, o bien, FICTICIOS acortará distancia, esto lo comprobaremos exactamente este Domingo por la tarde, pues el encuentro está siendo programado por la directiva a partir de las doce medio día y párale de contar……

Comentarios

comentarios