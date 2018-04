Por: J. Francisco Castañeda R.

EN TREPIDANTE PARTIDO, CHIVAS ES CAMPEON DE LA CONCACHAMPIONS DE CONCACAF AL DERROTAR A TORONTO EN SERIE DE PENALTIS….Uff y recontra uff, vaya partido fut-bolero que disfrutamos lector aguantador, así exactamente es lo que esperaba ECOS Deportivos, ver en acción a un puñado de jóvenes fut-bolistas mexicanos (rajársela dentro del engramado), a decir verdad y no es por presumir que simpatizamos con el equipo del Pueblo, realmente los ahijados del “pelado” Matías Almeyda, siguieron al pie de la letra la estrategia trazada por este pastor del rebaño sagrado, oye lector amigo, ECOS Deportivos que se jacta de saber un tanto sobre este jueguito que le dieron por llamar fut-bl, en anterior comentario, habíamos puesto el punto sobre las (i), sí que esta oncena del Toronto, FC, es un conjunto bastante bien acoplado, oncena que le gusta atacar y atacar, hasta lograr el objetivo, esto lo demostró durante los 90 minutos del partido, ante la algarabía de los fieles aficionados de CHIVAS que llenaron a su capacidad el estadio AKRON y que no cesaron en vitorear a sus CHIVAS, era un ir y venir por parte de ambas escuadras que realmente se entregaron por complacer al respetable, al inicio de esta guerra deportiva por apoderarse del Título de la CONCACHAMPIONS de Concacaf, el rebaño sagrado tal parecía que harían valer su localía del 2-1 que habían obtenido en el juego de IDA en tierras del Mapleton, CHIVAS anotó un gol tempranero que indicaba que obtendrían el Título caminando tranquilamente, pero que va, el conjunto del TORONTO, que ya había demostrado que sabe jugar al fut-bol, (sino me crees lector aguantador, habría que volver a pasar los videos en donde esta oncena dejó fuera al actual Campeon del balompié mexicano, TIGRES y a la poderosa escuadra de los millonetas del América, de inmediato reaccionaron y empataron el partido a un gol por bando, pero no quedó ahí lector aguantador, TORONTO que nunca bajó la guardia, luego se encontró con otro gol para emparejar los cartones en ganados y perdidos a 3-3, así terminó la parte complementaria entre estas escuadras que lucieron enormidades dentro del engramado del majestuoso estadio AKRON, te imaginas lector amigo este gol, para los miles y miles de aficionados que vitoreaban al conjunto del rebaño sagrado, exacto!, fue como un baldazo de agua fría en pleno Enero, te decía lector amigo, que así terminaron las acciones de este tremendo “Agarrón”, después según los reglamentos en este tipo de confrontaciones, tuvieron que irse a los (malditos) tiros desde los once pasos, en ese momento lector aguantador, el Título de la Concachampions, estaba en el alambre, afortunadamente los tiradores del conjunto de CHIVAS, traían la mira bien nivelada y no fallaron sus cuatro disparos, mientras que aTORONTO, falló en par de ocasiones, así se escribió la historia de esta Concachamipions de Concacaf en donde el ganador sacó su boleto para asistir al próximo Mundial de Clubes en los Amiratos Arabes, y los TIGRES, y los millonetas del América Apa, pues ahí peleando dentro del Clausura 2018 , FELICIDADES CHIVAS!!, y que los hilos invisibles del destino, los sigan guiando por el sendero correcto y punto….LA ASOCIACION MEXICANA DE FUT-BOLISTAS PROFESIONALES, POR FIN LOGRO UN POSIBLE ACUERDO EN EL (PACTO DE CABALLEROS)….Asi fue lector amigo, después de algunas horas de dialogo con el presidente de la Liga MX Enrique Padilla, llegaron a un común acuerdo dentro del Pacto de Caballeros, que quiere decir con esto?, que Alvaro Ortiz presidente de la Asociacion de Fut-bolistas y demás directivos, lograron que habrá proceso en lo relacionado de Transferencias y contratos de los fut-bolistas, dichos acuerdos entrarán en vigor a partir del inicio del próximo Torneo APERTURA 2018, esperemos que se cumplan y punto…….

