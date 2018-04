Por: J. Francisco Castañeda R.

LA “CHIMOLTRUFIA”, LA DARIA “BOLA” AL DT DEL “TRI” JUAN CARLOS OSORIO, PORQUE EL TAMBIEN COMO DICE UNA COSA DICE OTRA….Asi es lector aguantador, ECOS Deportivos que diariamente pone a trabajar sus antenas deportivas, escuchó por ahí que el “matemático” para ser exactos por allá en su natal Colombia, que el atleta mexicano, no cuenta con la técnica, ni con la condición comparadas con otras potencias dentro del fut-bol, (mencionó 4) y que por ende, la situación que prevalecerá dentro del próximo Mundial de Rusia 2018, estará bastante difícil, (toma Juan), si así piensa el estratega, entonces que “demonios” nos espera?, a pero aquí entra la actuación de este señor de los “cambios”, si lo de ser también comediante, aquí es donde la “Chimoltrufia” bien le pudiera dar “bola” al “Matemático” de Juan Carlos Osorio, asi es lector amable, pues ahora este señor, ya aquí en territorio Mexicano, mencionó que no solamente piensa en llegar al Quinto Partido, no señor; ahora se piensa en grande, con decirte lector aguantador que hasta mencionó que bien pudieran nuestros “prietitos” a estar en las Semifinales de este próximo Evento de gran envergadura, aquí es donde vuelve a entrar en escena este Director Técnico y superar a la “Chimoltrufia”, pues hoy dice una cosa y mañana dice otra, Ah!, igualito que otros directores técnicos que se basan cuando no les salen bien las cosas en los multicitados (esquiusmis), ándale lector amable, igualito que tú ya sabes quién, si a uno que dirige una oncena que tira billetes por todos lados, luego te digo a quien nos referimos, volviendo a las declaraciones sin ton ni son, de Juan Carlos Osorio, este Colombiano al final de la entrevista, solamente atinó a decir…que si hay que soñar en algo…que sea a lo grande, es aquí en donde dice que el sueño del Quinto Partido, no le interesa, ahora sueña, con llegar a Semifinales dentro del próximo Mundial de Rusia 2018, si te digo lector aguantador….así como pues y punto……COMO QUE LOS CAMPEONISIMOS YANQUIS DE NUEVA YORK, QUIEREN REPUNTAR…..Así se les ha notado en los últimos cuatro desafíos, los cuales ha salido con la mano en alto, en su última confrontación, fue la novena de los Gemelos de Minnesota los que mordieron el polvo, entonces con este cuarto triunfo, tal parece que los otrora Campeonísimos Yanquis de Nueva York (sigue siendo mi novena favorita), se puso casi al parejo con la escuadra de Azulejos de Toronto en segundo lugar de la división Este del beisbol de Liga Americana, otra vez la clave de este triunfo del equipo del tradicional uniforme a rayas, fue Gary Sánchez quien mandó a viajar a doña blanca en par de ocasiones, que quiere decir con esto?, que AGUAS!!, con Yanquis pues sus cañoneros empezar ya a desforrar esféricas, ECOS Deportivos que sabe un 16 de este jueguito del Beisbol, asegura que dentro de un mes, uff y recontra uff, Yanquis se montará en primer lugar, lógico lector amigo, tiene con qué y punto…..QUE LA NOVENA DEL CONJUNTO DE “TOROS” QUIERE EL TITULO DEL BEISBOL MASTER DE 50 Y MAS A COMO DE LUGAR….Uff y recontra uff, así se siente el gran ambiente que gira alrededor de esta Final del Beisbol del RECUERDO, los seguidores del conjunto de TOROS que es dirigido por nuestro buen amigo Jesús “Chispiro”, López, con este segundo triunfo, ya se frotan las manos y nos para menos diría yo, pues las cosas se les está poniendo a modo, además lector aguantador, que estas escuadras que compiten por el Titulo, están bastante niveladas, pero…nota el pero de siempre lector fino, el “Chipiro” López, dentro de estos dos pasados encuentros, ha dirigido a sus jugadores, tal y como lo marcan los Canones dentro de esta disciplina deportiva y punto…..

Comentarios

comentarios