Por: J. Francisco Castañeda R.

EN PUERTA GRAN FUNCION DE BOX PROFESIONAL, SABADO 28 DE ABRIL EN EL ESTADIO DON ANDRES MENA MONTIJO….Asi es lector amable, esta noticia para los fieles aficionados a este viril deporte “cincho” que se han de estar frotando las manos para disfrutar de esta próxima velada boxística, además de que ECOS Deportivos conoce un 16 de esta difícil profesión, asegura desde ahorita que el platillo fuerte de esta función boxística está asegurada pues los peleadores que protagonizaran esta función, son ampliamente conocidos por sus constantes presentaciones en diferentes plazas de la República, comentaba en este espacio de ECOS Deportivos uno de los Promotores que la pelea Estrella de la noche será entre el Campeón Nacional ROLANDO “INDIO” PAREDES, llevando como adversario al experimentado boxeador DANIEL “Espagueti” YUCUPIIO, este peleador se ha fajado con peleadores de gran renombre, así que cuenta con bastante experiencia, además que gusta siempre de dar un buen espectáculo, que quiere decir con esto?, que la velada está garantizada, entonces no hay de otra lector amigo, más que hacernos presentes el próximo Sábado 28 del mes en curso y disfrutar a lo máximo de esta cartelera Boxística que nos trae ESCOBAR Y RIVAS PROMOTION, Ah! la entrada tendrá un costo general de $100,00 devaluados pesillos, niños menores de 10 años, GRATIS!!, no lo olvides lector amable, el escenario será el vetusto estadio Don Andrés Mena Montijo a partir de las siete de la tarde noche y punto…..QUE EL “CEPILLO” ORIBE PERALTA, DEBE DE ESTAR ENTRE LOS 23 CONVOCADOS DEL “TRI”….Uff y recontra uff, así con esa decisión lo dio a conocer el “Piojo” Miguel Herrera en su última entrevista con los medios deportivos, este “Bravucón” DT de los millonetas del América, manifestó que el “Cepillo” Peralta, jamás de los jamases debería quedar fuera del TRI, adujo, que es indispensable, pues siempre se entrega dentro del engramado contribuyendo con recuperación del balón y dar pases a sus compañeros, oye lector amigo, está bien que promocione a su jugador, pero a ECOS Deportivos se le hace raro, que este señor Miguel “Piojo” Herrera ande dando consejos, pues existe un DT del TRI, que el puede convocar al jugador que considere le dará resultado dentro de la cancha, entonces esta recomendación del “Piojo” Herrera como que se ve mal, a propósito de este señor que quiere componer todo y se le olvida, que su obligación es hacer jugar a sus refuerzos “Bomba”, a ECOS Deportivos, que no es rencoroso, pero que tampoco no se le olvida nada, habrá que recordar aquel partido dentro del Mundial en donde participó Miguel Herrera, si lector aguantador, en donde íbamos ganando al seleccionado de Holanda y que el “Piojo” tuvo miedo de ganar y mandó a su oncena a defender el gol que tenia de diferencia, y en el pecado llevó la penitencia, nos ganaron, Ah!, pero el (esquiusmi), fue aquel trillado, NO ERA PENAL, falta que cometió el gran defensa Rafa Márquez, entonces ahora a la mejor algún otro Técnico, saldrá a decir que el cuenta con un jugador que sabe manejar el esférico y por ende, no debe quedar fuera de los 23 seleccionados del TRI, uff y recontra uff, ECOS Deportivos con estas declaraciones del “Piojo”, ya se animó y tratará de hacerle llegar al DT del TRI, Juan Carlos Osorio, que por ningún motivo, deje fuera al jugador de CHIVAS, exacto!!, a Rodolfo Pizarro o también al Gio Dos Santos y párale de contar, oye lector aguantador, que tal si convocan al “cepillo” Peralta y este sigue mandando el esférico a las tribunas?, entonces el “Piojo” acostumbrado ya, saldrá con otro (esquiusmi) y punto……

