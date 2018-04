Por: J. Francisco Castañeda R.

HOY SE ESTARA LLEVANDO A CABO EL CLASICO TAPATIO, CHIVAS CONTRA “ZORROS” DEL ATLAS….Asi es lector amigo, este Clásco Tapatio, sin lugar a la duda que para los fieles seguidores de ambas escuadras que lo estarán disfrutando a todas margaritas, aunque tenemos que hacer mención lector aguantador, que estas oncenas no llegan en su mejor momento, tan es así que sus aspiraciones por conseguir su boleto a la cacaraquead Liguilla, se quedó a la mitad del camino, además para ECOS Deportivos, le quitará algo del “pique”, porque lo pensarás tú lector distinguido, pues por el simple hecho de que la oncena tapatía, tiene fuerte compromiso el próximo Miércoles 25 de de Abril, exacto, pues estará recibiendo a la oncena del Toronto FC con quien está disputando la Gran Final de la CONCACHAMPIONS de Concacaf, y a como viene manejando esta escuadra el “Pelado” Matías Almeyda, pues cincho que guardará a sus mejores cartas para recibir a la peligrosa escuadra de TORONTO y es que en el juego de IDA lector amable, CHIVAS logró sacar el resultado ganando el partido por dos goles contra uno, entonces la oncena roji-blanca, querrá hacer valer primeramente su localia y tener a su oncena titular, pues como hacemos mención líneas arriba, ya la clasificación a la LIguila se quedó a la mitad del camino, entonces para el rebaño sagrado, no hay de otra mas que por todos los medios, adjudicarse el Titulo de la CONCACHAMPIONS y ganar su boleto al MUNDIAL DE CLUBES, ojalá por bien de sus fieles seguidores, el “pelado” Matías Almeyda y sus jugadores, le regalen otro Titulo a sus aficionados que en todo momento, los han apoyado en las buenas y en las malas….Animo!!…Animo!!, CHIVAS, entonces, ojala y que los hilos invisibles del destino, sigan guiando a esta oncena por el sendero del triunfo y punto…..QUE LA COMISION ATLETICA DE LAS VEGAS, NEVADA, CASTIGO SOLAMENTE CON 6 MESES AL “CANELO” FUERA DEL RING, POR QUELLOS DEL DOPAJE CON CLEMBUTEROL….Asi lo dieron a saber los “chilos” de la Comisión de la ciudad Luz de Las Vegas Nevada, a decir verdad, todo parecía que el oriundo de Guadalajara, Jalisco, seria sancionado por UN AÑO, pero según estos señores que manejan esta Comisión, el mismo “canelo” Álvarez les facilitó la investigación al aportar pruebas del consumo de carne contaminada con Clembuterol, entonces la sanción será de 6 mes, a partir de cuándo se llevaron a cabo las pruebas, o mejor dicho sea, se le cumplirán los 6 meses de suspensión en Septiembre, que quiere decir con esto?, que de aquí pal real, los Promotores de este pleito pendiente entre el “Canelo” y Golovkin, tendrán tiempo para definir la fecha exacta de este combate de desempate entre estos pugilistas, por lo pronto, el boxeador de las (GGG), está siendo anunciado para sostener un combate dentro de la fecha que tenía para Mayo, a propósito de enchiladas, para echarle más leña a la hoguera en lo referente al castigo que recibió el “Canelo” Alvarer por la Comisión Atlética de Las Vegas, Nevada, el boxeador Británico, Amier Khan a quien el “Canelo” mando a dormir el sueño de los justos con tremendo KO, salió a decir que siempre dudó que el “Canelo” estuviera limpio, (oye fino lector, no será que es boxeador, salió a decir esto, porque aún le duelen los “ Chingazos” que le propino el Mexicano?, yo creo que si, Ah!, que por eso, no desea volver nunca a enfrentarse al oriundo de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, uff y recontra uff, ni a ECOS Deportivos le quedarían ganas…y a ti fino lector?, nuestro espacio ya no dio mas, entonces mejor te invito el dia de mañana lector distinguido a otro comentario más….Dios mediante y punto…..

