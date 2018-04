Por: J. Francisco Castañeda R.

UN CHIVAS CON MAS DECISION, DERROTO AL TORONTO FC DENTRO DE LA GRAN FINAL DE LA CONCACHAMPIONS EN UEGO DE IDA 2-1….Asi fue lector aguantador, ECOS Deportivos ahora si miró a una oncena con más decisión y sobre todo jugándole al Tú, por Tú a sus adversarios, con un gol tempranero por parte de Rodolfo Pizarro, CHIVAS abrió el marcador, poco le duró el gusto al equipo del pueblo, pues TORONTO que es considerado un equipo bastante agresivo, de inmediato los locales emparejaron el marcador, así jugando un fut-bol bastante agresivo por ambas escuadras terminó el primer tiempo, para ECOS Deportivos, CHIVAS hizo lo necesario para neutralizar las llegadas de sus contrincantes, quienes querían a todas luces quedarse con la victoria, Alan Pulido aunque no tuvo varias llegadas, si contribuyó en lo defensivo de la oncena de CHIVAS, fue exactamente al minuto 72 cuando el delantero de CHIVAS Pulido, cobró una falta a balón parado y con un tiro centro y la nieve que caía y el aire, logró que el esférica buscará el Angulo de la caballa del arquero de TORONTO para así marcar el 2-1, un dos uno fino lector, que ahora si la oncena roji-blanca, defendió con todo para sacar el resultado, resultado para ECOS Deportivos, bien merecido, que quiere decir con esto?, que si los campeonísimos CHIVAS repite la actuación que tuvo en este pasado cotejo, bien podría obsequiarle a su fiel afición, el Titulo de la CONCACHAMPIONS de ConCaCaf y conseguir su boleto al Mundial de Clubes, Ah!, para amarrar este comentario, ECOS Deportivos que fue criticado cuando en uno de sus comentarios mencionó que AGUAS!, que el rebaño sagrado podría dar la sorpresa, pero un servidor también quería que los millonetas del América llegara a la gran final, pero ya miraste la pobre actuación que tuvieron los de Coapa en Semifinales, ya te enteraste también fino lector, que TIGRES se desinfló ante la fuerte escuadra de TORONTO, entonces el rebaño sagrado, prácticamente está sacando la cara por el fut-bol de la Liga MX, Animo chivas!!…Animo!!, cuestión de ponerle ganas al asunto…lo demás viene solo y punto…..QUE AL “PIOJO” MIGUEL HERRERA, EL ALTO MANDO DEL AMERICA, LE LEYO EL “CARTILLON”, EN LO REFERENTE A LA ACTUACION DE LA ONCENA DESDE HACE SEIS PARTIDOS…Uff y recontra uff, esto fino lector, ya era un secreto a voces, pues de todos los aficionados que conocen un 16 de este jueguito de las patadas, se había dado cuenta del mal funcionamiento que venían arrastrando con todo y refuerzos “Bomba” la escuadra del América, dentro del mal accionar de esta novena, algunos jugadores ellos mismos saben que algunos refuerzos incluyendo al “Cepillo” Peralta que no han estado a la altura de esta oncena, incluyendo claro está algunos refuerzos “Bomba”, oye fino lector, ECOS Deportivos siempre ha señalado, que todo dirigente y los mismos fut-bolistas que militan con X club, deben de ser en todo, humildes, pero aquí tanto guiri, guiri, y que no dan resultado, pues es donde cronistas y aficionados y conocedores realmente lo que es el fut-bol , pues las críticas severas no se hacen esperar y más en las redes diría yo, entonces nuevamente tanto a los aficionados de los Americanistas, incluyendo a su DT al “Piojo” Herrera, les recomienda que hay que reconocer de vez en cuando, el triunfo y la derrota, tan sencillo que es esto, entonces pa’ que tanto brinco, estando el suelo tan parejo y punto…Nuestro espacio ya no dio más, entonces mejor dejamos solamente para enviar nuestro saludo deportivo, en esta ocasión son para nuestros buenos amigos de TACOS BETO’S, Alan Zavala, al tocayo “Panchito” , a la señora Blanca y al mero “chilo” BETO y punto…..

