Por: J. Francisco CASTAÑEDA R.

EL PELOTERO NOVATO ORIUNDO DE GUADALAJARA, JALISCO CRHISTIAN VILLANUEVA, VOLVIO A DESFORRAR OTRA ESFERICA, AUNQUE PADRES MORDIO EL POLVO….Asi de sencillo fino lector, el beisbolista que está vistiendo la franela de los PADRES de San Diego, volvió a conectar a (doña blanca), en las meras costuras, esto sucedió en el partido contra la novena de DOGERS de Los Angeles quienes derrotaron a los Frailes con un cómodo marcador de diez carreras contra tres, a decir verdad lector aguantador, los aficionados que aman y respetan esta disciplina del beisbol, saben de antemano que esta novena de los Frailes, siempre ha sido una novena de media tabla cuando mucho, pero lo que importa es que el oriundo de Guadalajara, Jalisco Christian Villanueva, sigue respondiendo a la confianza depositada por el alto mando de la novena de Padres de San Diego, con este estacazo de cuatro esquinas, que es el número 6, queda demostrado que este joven pelotero, trae la firme intención de consolidarse dentro del mejor beisbol del orbe como es considerado el beisbol gabacho, claro fino lector que no debemos de echar a repicar las campanas antes de tiempo, pues la presente campaña dentro de ligas mayores es joven aún y pueden suceder muchas cosas, pero lo demostrado hasta el momento por este (chaval), así se avizora, para completarte la información lector aguantador de este joven promesa, deja te paso al costo que hasta el momento de borronear nuestra leidísima columna de ECOS Deportivos, Christian Villanueva tenia número de 333 con 6 vuelacercas y 13 carreras impulsadas, ojalá y que a nuestro paisano, los hilos invisibles del destino, lo sigan guiando por el sendero del triunfo en su corta carrera como pelotero profesional y punto….OJALA Y QUE AL GRAN DEFENSA “RAFA” MARQUEZ, SE LE CONCEDA IR AL PROXIMO MUNDIAL DE RUSIA 2018….Uff y recontra uff, sería una cosa fabulosa para este fut-bolista que se ha ganado a ley el respeto de todos los que conocen de esta disciplina deportiva, para ECOS Deportivos que no le gusta las (adulaciones), aquí si habría que reconocer que con este fut-bolista hay que decir la neta camioneta, pues aquí la cosa ha sido transparente y comprobable, si lector amable la vida de deportista de este atleta, es reconocida aquí en nuestra querida República y dentro del Fut-bol Europeo, entonces como la vez lector aguantador, verdad que estaría a todas margaritas que “Rfa” Márquez fuera tomado en cuenta por el “Matematico” DT del TRI Juan Carlos Osorio y que lo invitara ya sea como jugador de 30 minutos o como asesor, pues este fut-bolista sabe trasmitir a sus compañeros primeramente la buena vibra, además de ubicarlos dentro del engramado, entonces para el “Matemático” “Rafa” Márquez seria un gran apoyo y para Márquez, estarí cumpliendo su sueño de llegar a un QUINTO MUNDIAL, empataría la marca con el gran arquero “La Tota” Carbajal, hasta el momento los planes de “Rafa” Márquez, es terminar el rol del presente Torneo CLAUSURA 2018, del beisbol mexicano con su oncena “Zorros” del Atlas, Ah!, para ECOS Deportivos dentro del fut-bol mexicano, no hay más que reconocer a dos grandes fut-bolistas Rafael Márquez y a un señor que se llama Hugo Sánchez y punto….ECO RISAS….(Chiste beisbolero), Estaba un compa cambiando la llanta de su auto en pleno Agosto, (empapado de sudor), en eso pasa un conocido y le dice…que!, te pinchaste?…no caen, me dieron la base por bolas, le contesta…..(chiste electorero)…En cierto pueblecito, estaba el mitin en todo su apogeo, el candidato, estaba con todo en sus promesas, y miren…les dice a los ahí presentes; si con su voto me llevan al poder, les voy a construir un puente grande, uno de los presentes le contestó….y para que demonios queremos un puente….si no tenemos rio,…También les construyo uno, dijo el político y punto….

Comentarios

comentarios