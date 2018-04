Por: J. Francisco CASTAÑEDA R.

REFUERZOS “BOMBA” DE MILLONETAS DEL AMERICA, SIGUEN IGUNAS RANAS, NO EXPLOTAN CON GOLES….Uff y recontra uff, así es lector aguantador, por mas que su DT y algunos jugadores del conjunto de Coapa quieran con puros (esquiumis), voltear la realidad que se vive dentro de esta oncena, pues simple y sencillamente lo que se ve, no se pregunta, entonces esta escuadra que cuenta con bastantes refuerzos “Bomba” , a decir verdad ECOS Deportivos no encuentra las palabras para descifrar el verdadero motivo por los que atraviesa esta oncena que en el papel luce poderosa, para más pruebas los millonetas del América , en su actuar recientemente contra la pandilla del Monterrey, pues simple y sencillamente, no se les ve nada en la PELOTA, volvieron a empatar a 0 goles, Ah!, y eso que los ahijados del “Bravucón” del “Piojo” Miguel Herrera jugaron buena parte del partido con un hombre más, oye fino lector, te apuesto que en las entrevistas de la semana, el “Piojo” y ahora también el “Cepillo” Peralta, volverán a decir que jugaron bien, SI, PERO, nota el maldito pero de siempre, que les hizo falta mas contundencia, uff y recontra uff, ECOS Deportivos viene escuchando eso desde hace varias lunas y varios soles, oye lector conocedor, no será que los refuerzos “Bomba” ya con el cheque de varios villoncitos de dólares en su poder, les vale?, ECOS Deportivos que ya lo hicieron medio desconfiado, cree que si, también el malicioso de ECOS Deportivos se atreve asegurar a como han jugado estos jugadores “Bomba”, a que les vale la camiseta, o mejor dicho para ellos, es lo mismo (chana que Juana), por lo pronto el conjuto de Coapa, aún no asegura su pase a la cacaraqueada Liguilla, para finalizar con este tema, la pregunta al respecto seria….lograrán loa Americanistas amarrar su pase a la Liguilla?, uff y recontra uff, ojalá, pues vienen algunas escuadras también en busca de una ingrata, en esta ocasión en busca de su boleto a la Fiesta de la Liguilla y punto…..EN BUENA HORA, EL LANZADOR MEXICANO HECTOR VELAZQUEZ, ACABA DE ADJUDICARSE SU SEGUNDO TIRUNFO CON MEDIAS ROJAS DEL BOSTON….Así fue lector aguantador y que bien que a este lanzador lo haya favorecido la victoria, pues de antemano sabemos que Velázquez ha demostrado que realmente es un profesional, bueno así lo hemos visto dentro de su accionar en Liga Mexicana del Pacifico, volviendo a este triunfo de Velázquez, lanzó 5 buenos episodios aunque aceptó par de Rayitas, sus compañeros en esta ocasión lo arroparon con 10 carreras, entonces ni duda cabe que el mexicano, está respondiendo a la confianza de su manager, ojalá y que Héctor Velázquez siga cosechando más triunfos, lo merece por su perseverancia y entrega dentro del terreno de las acciones y punto….PROXIMAS JORNADAS DENTRO DEL CLAUSURA 2018 DE LA DESANGELADA LIGA FUT-BOLERA MX, SERA PARA ALGUNAS ONCENAS DE TE VAS, O TE QUEDAS….Así de sencillo lector conocedor, pues el tiempo se acaba, dos jornadas mas y CHULUM!!, el que logró quedarse dentro de los 8 clubes que pelearán dentro de la Liguilla, pues a todas margaritas, es por eso que este par de fechas, para las oncenas muy en especial de Tuzos del Pachuca, XOLOS de Tijuana, inclusive para PUMAS y los ya merito de la maquina cementera de la Cruz Azul, (aunque las posibilidades para estas escuadras son muy escasas, también tienen su corazoncito y bien pudieran aprovechar la caída de otras oncenas, resumiendo; lo cierto es que el reloj sigue su marcha y estas fechas que le quedan al CLAUSURA 2018, serán a morir, entonces habrá que esperar los resultados y comentar con veracidad y punto…..

