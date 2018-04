QUE EL “TRI” DE JUAN CARLOS OSORIO ESCALO DOS POSICIONES EN EL RANKING DE FIFA….Uff y recontra uff, Que Notición señor Don Simón!!,,,,Que Notición!!, oye lector conocedor y con esto que!, para ECOS Deportivos que este tipo de noticias no logran que se vaya con el canto de las sirenas, pregunta…no te gustaría amable lector que en vez de leer esta noticia, estuviéramos enterándonos que el TRI de Juan Carlos Osorio diera el (Campanazo) derrotando en su presentación a los actuales Campeones de la pasada Copa Mundialista, si lector amable a los Alemanes, eso si realmente sería una noticia “Bomba” , otra que de las noticias “Bomba” que nos están dando los directivos de FIFA, es que la Copa Mundialista, se estará exhibiendo alrededor de 51 Paises que Competirán en la Próxima Justa Mundialista a celebrarse en la ciudad de Rusia este 2018, por lo pronto esta mencionada Copa ya llegó a los Pinos en donde el presidente Peña Nieto y su señora esposa, la recibieron, para ECOS Deportivos fino lector, lo que no acepta, es que los directivos encargados de promover este Mundial, hayan decidido que solamente podrán tocar este Trofeo los Jefes de Estado en este caso, solamente el señor Peña Nieto no podría hacer, otra vez, uff y recontra uff, como la vez tú distinguido lector de ECOS Deportivos, a lo mejor tu podrías dar una explicación a un servidor con eso de que solamente el jefe de Estado, puede tocarla!, la neta camioneta que si es por acuerdo de los representantes de este medio Regulador del fut-bol a Nivel Mundial (FIFA), pues realmente se están viendo bastante mal, pues ellos serían los menos indicados de tocarla, exacto lector aguantador, por lo que tú ya sabes que!, otra vez exacto, por la destapada de la (Cloaca) que se desató en FIFA, es mas lector aguantador, aunque aquí en nuestro querido San Luis trajeran la Copa y le dieran (Chance) a ECOS Deportivos, por esta, que no la tocaríamos, si te digo fino lector, así como pues y punto…..EL DIRECTOR TECNICO DE LOS ACTULES CAMPEONES DE LA COPA MX Rayos del NECAXA, MARCELO BAROVERO, DESPUES DEL FESTEJO, AHORA PIENSA EN LA LIGUILLA….Asi es lector aguantador, ni duda cabe que toda la organización de este Club del NECAXA, realmente desde sus aficionados, hasta sus directivos si que festejaron en grande el Titulo de la COPA 2018 que acaba de conseguir la escuadra de los Rayos del NECAXA al dejar en el camino a los “demonios” del Toluca con un autogol, te decíamos lector aguantador, que el DT de este club, después de haber festejado el multicitado Titulo de Copa, ahora se estará enfocando a su oncena amarrando su boleto a la fiesta grande de la Liguilla, ECOS Deportivos considera que esta oncena a como vienen jugando, cincho que dará pelea en la cacaraquead Liguilla, ya en anterior comentario habíamos mencionado que los hidrocálidos realmente dejan todo dentro del terreno de las acciones y una oncena así merece estar en la fiesta grande, Ah!, y sin tanto cacaraqueo como lo hacen, (tu ya sabes quien) y punto…..DE APRENDIZAJE DEFINE EL CAPITAN DEL AMERICA ORIBE PERALTA, EL ACCIONAR DE LA ONCENA….Esto lector aguantador, de tanto cacaraqueo en torno a la CONCACHAMPIONS, bueno lector aguantador, hasta que alguien de esta oncena, tuvo el suficiente valor de señalar algo que realmente pasó en el transcurso de la participación de los de Coapa en esta Concachampions, entonces dijo Oribe Peralta que esto les servirá de algo, ahora que empiecen las eliminatorias dentro de la fiesta grande de la Liguilla, oye lector aguantdor, y si vuelven a quedar mal los millonetas del América, pues vendrán mas (esquiusmis) y punto…..

Comentarios

comentarios