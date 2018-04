ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco CASTAÑEDA R.

CHIVAS REPRESENTARA A LA LIGA MEXICNA DE FUT-BOL, DISPUTARA LA GRAN FINAL CONTRA LA ONCENA DEL TORONTO FC….Asi de sencillo fino lector, el equipo del pueblo CHIVAS rayadas del Guadalajara, está dando la cara por el fut-bol mexicano ante los representantes de la Liga gabacha MLS, esto sin quitarle ni ponerle que nuestras tres oncenas que competían dentro de la CONCACHAMPIONS, Xolos de Tijuana, Tigres Universitarios y los millonetas del América, se quedaron a la orilla del río y le tocó en suerte al rebaño sagrado de pasar a la Gran Final al imponerse a sus adversarios del RED BULLS con un marcador de un gol a cero producto del Juego de IDA, porque en juego de VUELTA, el marcador fue 0-0, entonces con este resultado, la Gran Final de esta Concachampions, se estará disputando en breve contra la escuadra que dejó en el camino a los millonetas del América Exacto! fino lector Toronto FC, que quiere decir con esto, que tanto cacaraqueo de la oncena de TIGRES y de los millonetas del AMERICA y no tanto de XOLOS de Tijuana, al final del camino, el rebaño sagrado está dando la cara por el Fut-bol mexicano, y como siempre lector amable, el DT de los de Coapa, de inmediato en rueda de prensa mencionó que realmente esto que le sucedió al América es un rotundo FRACASO, estas declaraciones, ya no son cosa del otro mundo, pues estos señores están acostumbrados a los (esquiusmis), Ah!, pero también dijo el “Piojo” Miguel Herrera que lo que importa ahora es la Liguilla y para ello, se estará preparando los refuerzos “Bomba”, a propósito de estos tan anunciados refuerzos “Bomba”, pues la mechita sigue mojada, lógico lector conocedor, pues no han explotado con goles como los pregonaron los aficionados y su DT, ojalá y que la suerte acompañe al equipo del pueblo y les de una grata sorpresa a sus millones de aficionados con que cuenta a lo largo y ancho de nuestra querida República, aunque habrá que reconocer que el partido de Vuelta contra los Red Bulls CHIVAS no tuvo claras llegadas y punto…..SOLES DE MEXICALI LOGRAN LA CARRERA DEL INDIO CONTRA (CAPITANES) Y OBTUVO SU TERCER TITULO DE LA LIGA NACIONAL DEL BALONCESTO PROFESIONAL…..Uff y recontra uff, a decir verdad cuando se inicio la Serie por el Titulo de esta edición del Baloncesto Profesional y que en el primer desafio ganó SOLES y en el segundo de la Serie los CAPITANES igualaron los cartones y que la serie se iría para allá a la ciudad de las eternas protestas, pues la afición Mexicalense como que tenia sus dudas del desempeño de SOLES, pero que va, aunque las acciones y los marcadores siempre estuvieron en el aire, la escuadra Mexicalense se impuso en férrea lucha dentro de la duela del Gimnacio Juan de la Barrera, hasta en el ultimo partido, los CAPITANES buscaron y buscaron pero los Cachanillas defendieron los tres puntos de ventaja y así consiguieron espectacularmente su TERCER TITULO, a su llegada a la ciudad Cachanilla los recibieron a todas margaritas y no era para menos diría yo, pues la escuadra mexicalense se portó valiente al agarrar la carrera del Indio, FELICIDADES CAMPEONES!!, y punto…..RAPIDITA BEISBOLERA….El “Cañoncito” Roberto Osuna obtuvo su quinto salvamento de la presente Campaña en el mismo número de salidas, con esto, sigue demostrando el sonorense que sigue en plan grande con su novena del TORONTO, además de meterse a los libros de los Records en juegos salvados (100), ahora ya superó al gran Aurelio López que tuvo números de 93 rescates, pero este joven lanzador mexicano, aún le falta mucho camino para que ya de perdis iguale a Joaquin Soria que tiene foja de 206 salvamentos y punto……

