Por: J. Francisco CASTAÑEDA R.

FICTICIOS DE “CHALO” MEZA DEJO EN EL CAMINO A LA NOVENA DE “TROKEROS” CON UN MARCADOR MUY HOLGADO….Así sucedieron las cosas dentro de las Semifinales del Beisbol Master (50 y más), los actuales Campeones de la pasada campaña, se adueñaron de la situación desde el arranque del partido, el lanzador que utilizó el alto mando de FICTICIOS “Chalo” Meza, F. Zaragoza, se impuso arriba del cerrito quemándole la pólvora a los (toleteros) de la novena de TROKEROS de Crescencio “Chencho” Uribe y cuando hay picheo, se acabó el bateo, y exactamente esto fue lo que sucedió en el campo mágico de la Tuxpan y la calle 23 este Domingo 8 de Abril próximo pasado, que quiere decir con esto, que Ficticios ahora buscarán otro Título más dentro de su peregrinar en el beisbol del RECUERDO, será para el próximo Domingo 15 de Abril cuando los hombres de azul estén cantando el Play-bol dentro de la Gran Final del Torneo del Beisbol Master de este nuestro querido San Luis, nuestro reportero estrella, nos reportó que las acciones estarán desarrollándose en el campo mágico de la Tuxpan y la calle 23 a partir de las doce medio día, Ah!, y que el virtual entre TOROS y FICTICIOS, será el que obtenga 4 triunfos de los 7 posibles desafíos, entonces la pregunta lógica al respecto seria, lograran los ahijados de “Chalo” Meza llevarse otro trofeo más a la vitrina de los Recuerdos?, o bien TOROS quien dejó en el camino a los numéricos del 30-50 de Birrieria El Compadre, sea el que levante el bonito trofeo, esto lo veremos lector aguantador ahora que empiecen los “cocolazos” por el Título del beisbol categoría Master, ECOS Deportivos que conoce un 16 del rey de los deportes dice…que dice ECOS Deportivos?, que esta Serie será de toma y daca, pues ambas escuadras cuentan dentro de sus filas con peloteros que no se arrugan a la hora cero, para que mejor me entiendan mis bastantito lectores, estará de poca madre y como siempre los únicos ganones, serán los fieles aficionados que Domingo a Domingo abarrotan el campo mágico de la Tuxpan y la calle 23 y punto….”EXPLOTA” LA ASOCIACION MEXICANA DE FUT-BOL CONTRA EL PACTO DE CABALLEROS…Hay nanita!, a como declaro a la prensa deportiva el Presidente de esta Asociación Álvaro Ortiz , las cosas llegaron a un tinte bastante peligroso y sabes porque lector aguantador, porque simple y sencillamente a lo que interpreta un servidor, los fut-bolistas que están dentro de esta Asociacion, ya se cansaron de tantas anomalías que quiérase o no tienen que soportar por el disque PACTO DE CABALLEROS, es mas lector fino, las cosas están tan (calientes), que en pasada reunión de esta Asociacion, los integrantes acordaron que llegarán hasta las últimas consecuencias, así lo hicieron saber al presidente de la Liga señor Enrique Bonilla, manifestaron que tantos fut-bolistas que militan en la Liga MX, así como de segunda, tercera y Femenil, determinaron que si no hay dialogo al respecto de sus peticiones sobre el (Pacto de Caballeros), irían hasta el paro de la jornada 17 y aún hay mas lector distinguido, los jugadores que militan dentro del fut-bol Europeo, los estarán apoyando al grado tal que si para la próxima Convocatoria las cosas no se resuelven, no acudirán los seleccionados a la Convocatoria que haga el señor Osorio DT del TRI, para ECOS Deportivos está muy clara la postura de los futbolistas, entonces para qué hacerle al enmascarado de plata, cincho que habrá dialogo al respecto del Pacto de Caballeros y lógico lector amigo, estarán llegando a común ACUERDO y como dijera nuestro buen amigo Juan Valenzuela…Será Aguigui, con esto fino lector se acabaron las desventajas de los contratos de los fut-bolistas y sobre todo el Draf de Piernas y punto…..

