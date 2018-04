ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco CASTAÑEDA R.

DEFINTIVO!!…NI EL “CANELO” ALVAREZ, NI EL INVICTO JAIME MUNGUIA, PELEARAN CONTRA EL BOXEADOR DE LAS (GGG) EL 5 DE MAYO…Uff y recontra uff, así lo manifestaron los directivos encargados de la Comision Disciplinaria de Box de Las Vegas Nevada, primeramente de antemano se sabe que el oriundo de la perla tapatía Guadalajara, Jalisco Saúl “Canelo” Álvarez fue suspendido por la Institución antes mencionada, por el asunto del Clembuterol y al boxeador novato mexicano que habían mencionado como posible rival de Golovkin, ahora la Comisión Atlética de Las Vegas, Nevada, salio a decir que dijo mi mamá que siempre NO!, el motivo expuesto por la Comisión, fue de que el peleador mexicano que marcha INVICTO en su carrera como pugilista, no cuenta con la suficiente experiencia para medirse a un boxeador de la talla del Kazajo, que quiere decir con esto, que como dijera una canción, TODO SE DERRUMBO!, entonces para este próximo 5 de Mayo, en la ciudad del vicio, Las Vegas Nevada, no habrá pelador azteca en rines de Las Vegas Nevada, esperemos a ver en que termina el caso del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, por último, oye fino lector, a los que mas les duele la suspensión de este Combate Golovkin_Alvarez, es a los promotores que ya se frotaban las manos, pues obtendrían ganancias de varios millones de billetes verdes y punto….QUE LA COMISION DISCIPLINARIA DEL FUT-BOL MEXICANO, APLICO A “CHUY” CORONA, JUSTA MULTA MONETARIA….Uff y recontra uff, supuestamente este lio en que se metió el gran arquero “Chuy” Corona, iba a ser bien analizado, pero a decir verdad lector fino, no habia nada que analizar después de lo que se exhibió en el video, entonces una vez más “Chuy” Corona arquero de la maquina cementera de la Cruz Azul, tendrá que pagar algunos miles de devaluados pesillos, el argumento válido de la Comisión Disciplinaria para aplicar esta sanción, es que el arquero no respetó el Código de Ética, ni modo, aquí no hay por donde evadir la sanción y punto…..SON RUMORES!!…SON RUMORES!!, QUE RICARDO PELAEZ BIEN PODRIA SER EL PRESIDENTE DEPORTIVO DEL CRUZ AZUL….Uff y recontra uff, como hacemos mención fino lector, estos son fuertes rumores que se ventilan en los mentideros deportivos, aunque el comentarista deportivo, mencionó que ningún directivos de la maquina cementera de la Cruz Azul le ha hecho alguna propuesta, si hubiera algo al respecto, analizaría los términos y le entraría, pues es mi vida estar dentro del fut-bol, así mencionó este ex-fut-bolista y Directivo, a decir verdad, sin ponerle, ni quitarle, Ricardo Pelaez se ganó el respeto de la mayoría de los dueños de clubes fut-boleros que militan dentro de la Liga Mexicana de Fut-bol, es un tipo con agallas y sobre todo, de decisión, (aunque tenemos que decir, que el tiempo que estuvo como Director Deportivo de los millonetas del América, funcionó a la perfección antes de meterse en camisa de once varas con un directivo de mayor jerarquía), y es que a Pelaez se le subieron los humos, pero que es un buen directivo, sí que lo es, pero tendrá que ser más humilde, caso contrario, así como suben…bajan y punto….ESTE DOMINGO 8 DE ABRIL, HABRA BEISBOL DE SEMIFINALISTAS DENTRO DE LA CATEGORIA MASTER DE 50 Y MAS….Así es lector amigo, la Serie continuará en el campo mágico de la Tuxpan y la calle 23 entre las escuadras de FICTICIOS que solamente van por un juego contra el potente equipo de TROKEROS , entonces el arrancón está programado para llevarse a cabo en punto de las once horas, entonces Trokeros de “Chencho” Uribe quienes están con tres descalabros, tendrán que ganar para seguir aspirando a competir en la Gran Final contra el equipo de TOROS y punto…..

