TODOS AL ANDRES MENA MONTIJO…ARRANCA HOY EL BEISBOL DE LIGA NORTE DE MEXICO, EDICION 2018….Así es lector aguantador este grito se escucha fuerte, así que en punto de las 7:30 de la tarde noche de hoy Viernes, nuevamente las candilejas del vetusto estadio Don Andrés Mena Montijo, abrirá nuevamente sus puertas para dar cabida a cientos de simpatizantes que aman y respetan la disciplina del beisbol, a decir verdad, la neta camioneta que ya bastantitos aficionados habían preguntado a ECOS Deportivos que cuando arrancarían las acciones, entonces ya cuanto tempranamente estés disfrutando leyendo este tu diario favorito NOTICIAS, te estarás enterando de que ya tienes la bella oportunidad de lanzarte al inmueble de la calle 2da., y Sonora para que disfrutes de las primeras acciones del arranque de Liga Norte de México, entonces habrá que agarrar localidad, pues el entusiasmo es mucho por parte de los aficionados, ECOS Deportivos considera que habrá una buena cantidad de seguidores del conjunto de casa, Ah!, nuestros aguerridos Algodoneros que lograron el sub-campeonato de la pasada contienda, se estarán enfrentando a la novena de MARINEROS de la bella Cenicienta Ensenada, Ah!, le recordamos a nuestros buenos amigos “Beto” Rodríguez y Alan Zavala que ECOS Deportivos estará listo desde las 7 P.M., así que no fallen pues les pondremos falta y punto…..CHIVAS DIO PASO FIRME PARA FIGURAR EN LA GRAN FINAL DE LA CONCACHMAPIONS DE CONCACAF….Asi de sencillo lector aguantador, el conjunto de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, se impuso en buen partido fut-bolero a la escuadra de los Red Bulls de NY, oye lector conocedor, esta oncena gabacha, aunque no parezca si saben lo que es jugar al fut-bol, pues en todo momento pelearon el esférico (aunque un poco atrabancados), por parte de la oncena roji-blanca CHIVAS, los jóvenes fut-bolistas se portaron valientes, pero para un servidor, les faltó dar el estirón para poder anidar otro golecito que les daría mas confianza para el encuentro de Vuelta, pero como declarara el Pastor del rebaño sagrado, Matias Almeyda, les faltó si, pero supieron salir adelante con todo y el juego aéreo que desempeñaron los Red Bulls, aquí en este partido dentro de las Semifinales de la Concachampion de Concacaf, una vez más quedó demostrado lector aguantador, que realmente esta oncena de CHIVAS sigue teniendo el arrastre del que ha hecho gala por mucho tiempo , pues el estadio lució un lleno a reventar y esto es lo que desean ver los fieles seguidores del equipo del pueblo, entonces con este triunfo, CHIVAS se pone a tiro de disputar la Gran Final, aunque aún no es hora de cantar victoria, pues falta 90 minutos de juego y estos serán en territorio gabacho, pero como dijera el gran cronista deportivo (qepd) Don Augusto Hernández Bermudez, (el que va a ganar…no va a perder), que quiere decir con esto, que los ahijados de Matías Almeyda, cuando menos hasta el momento, rescató el accionar de los fut-bolistas de la MX, contra la Liga gabacha MLS, entonces lo que viene es que para el próximo Martes 10 del presente mes, CHIVAS irá a pagar la visita contra RED BULLS en su terreno, ojalá y que los jóvenes fut-bolistas del equipo del pueblo, no se arruguen y logren defender el gol que los tiene con posibilidades de entra a la fiesta grande de esta CONCACHAMPIONS de ConCaCaf y punto…..EN TREPIDANTES PARTIDOS DENTRO DE LA COPA MX, TOLUCA SE IMPUSO AL ZACATEPEC Y NECAXA A SANTOS LAGUNA….Uff y recontra uff, vaya par de partidos que escenificaron estas oncenas, primeramente deja te paso al costo que NECAXA dejó fuera al SANTOS y TOLUCA al Zacatepec, entonces estas oncenas estarán disputando la Gran Final de la Copa MX 2018 y punto….

