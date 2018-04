SE LE TERMINARON LAS VACACIONES A PELOTEROS DEL BEISBOL MASTER, TENDRAN ACCION ESTE DOMINGO 8 DE ABRIL…..Asi de sencillo fino lector, después de un par de semana de asueto para los peloteros categoría Master, nuevamente se reanudará la Serie de SEMIFINALISTAS entre las escuadras de TROKEROS que son capitaneados por el entusiasta Crescencio “Chencho” Uribe y por “Cande” Armenta contra la novena de los actuales Campeones de la pasada campaña, FICTICIOS de “Chalo” Meza, entonces los fieles aficionados que se dan cita al campo mágico de la Tuxpan y la calle 23, tendrán la bella oportunidad de pasar un rato de sano e esparcimiento, además de echarle “porra” a su equipo favorito, eso sin mencionar fino lector, que también estarán saboreando una exquisita ambarina, entonces en punto de la doce medio día, los hombres de azul, (Umpires), estarán cantando el Play-bol entre estas escuadras de Ficticios y Trokeros, para poner al dia a mis bastantitos lectores, déjenme recordarles que FICTICIOS van solamente por un partido, pues cuentan en su haber con tres victorias a cambio de dos descalabros, que quiere decir con esto?, que “Chencho” y sus muchachos, si desean seguir en la brega dentro de esta Semifinal del beisbol Master de 50 y mas, tendrán que redoblar esfuerzos, pues necesitan de par de triunfos para pasar a la disputa de la gran final, contra quien?, pues contra la novena del Club TOROS, quienes ya tienen dos que tres Domingos en espera, entonces fino lector, ya estás enterado, próximo Domingo 8 de Abril, Beisbol de antaño, beisbol Master y punto…..PA’SU MECHA, QUE EL JUNIRO CHAVEZ, LE ENTRA AL QUITE CONTRA GOLOVSKIN EN CASO DE QUE EL “CANELO” NO PUEDA PELEAR….Uff y recontra uff, aunque tú no lo creas fino lector, así lo hizo saber el hijo de la leyenda, oye lector aguantador, a decir verdad ECOS Deportivos no sabe a ciencia cierta si el Jr., Chávez estaba soñando o pensó que estaba por llegar el Dia de los Santos Inocentes al mencionar lo anterior, uff y recontra uff, lastima lo que le sucedió a este boxeador, pintaba para ser uno de los grandes como su padre, pero se quedó en eso en la pura (Finta), como la vez tu lector aguantador?, el Jr., Chávez está pronto a sustituir en caso de “Emboscada” al “Canelo” Alvarez en la pelea pactada para el 5 de Mayo contra el boxeador Kazajo de las (GGG), mejor la dejamos de ese tamaño y esperar a ver que decide la Comisión de Las Vegas Nevada, en lo referente al caso del dopaje de Clembusterol que dio positivo el oriundo de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco y punto…..CON BASTNTES REFUERZOS “BOMBA”, LA LIGA DE FUT-BOL GABACHA MLS ESTA REPUNTANDO BASTANTE….Ni modo aguantador así vienen pintando, si no me crees, échale un vistazo a la Concachampions de Concacaf, estos señores de la LMS, cuentan con dos oncenas en la pelea en la presente eliminatoria, TORONTO y los RED BULLS de New York, ojalá y que a los millonetas del America, les haya ido bonito (escribo antes del partido contra TORONTO), también le deseamos suerte al rebaño sagrado que tiene compromiso contra la escuadra del Red Bulls, estos partidos son de Semifinalistas dentro de la Concachampions de Concacaf, oye lector aguantador, sino nuestras oncenas que competirán contra las escuadras “gabachas”, no dan pelea, uff y recontra uff, el caos chico!!…el caos!!, no quisiera escuchar el vuelo que se darán los cronistas de conocidas televisoras de por allá de la ciudad del Smog y de las protestas, luego te digo cuales son y punto….Nuestro espacio CHULUM!!, mejor te invito lector aguantador el día de mañana a otro comentario más…Dios mediante y punto

