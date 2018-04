A UN TRIX DE CANTARSE EL PLAY-BOL EN EL VETUSTO ESTADIO DON ANDRES MENA MONTIJO….Asi es lector amigo, este próximo Viernes 6 del mes en curso, nuevamente se estarán encendiendo las lámparas del estadio Don Andrés Mena Montijo de la calle segunda y Sonora, entonces la buena noticia lector aguantador, que por fin se acabó el ayuno para los aficionados que aman y respeta esta disciplina del beisbol, ECOS Deportivos ya cuenta con dos que tres valientes aficionados para echarle porras a los sub-capeones de la pasada contienda, exacto lector conocedor, a nuestros aguerridos Algodoneros de San Luis, por lo pronto como te mencionamos, el Beto Rodriguez y Alan Zavala y un servidor, estaremos disfrutando de esta Inauguración, entonces habrá que sacarle al “cochinito” unos $150.00 pesillos para la entrada y disfrutar durante el partido de dos que tres ambarinas, lógico disfrutando de los grandes lances que nos proporcionaran sin lugar a la duda los contendientes, en esta ocasión nos estarán visitando los actuales Campeones de la pasada contienda MARINEROS de la bella cenicienta Ensenada, entonces lector aguantador, no lo olvides Viernes 6 de Abril, Beisbol de categoría en el vetusto estadio Don Andrés Mena Montijo y punto….CONTINUA EL SUBE Y BAJA DENTRO DEL CLAUSURA 2018 DE LA TABLA GENERAL DE LA DESANGELADA LIGA FUT-BOLERA MX….Exacto fino lector se mueve igualito como mueve el “Matemático” DT Juan Carlos Osorio a sus muchachos, Ah!, por más que ECOS Deportivos le ha buscado queriendo encontrar el hilo que nos lleve a entender del porque nuestro balompié mexicano sigue iguanas ranas, pues simple y sencillamente no hemos dado con “bola”, para algunos directivos y cronistas deportivos de por allá de la “capirucha”, nuestro balompie mexicano, sigue crece y crece, para quien?, pues en lo deportivo, no creo, crecerán las cuentas bancarias de los meros “chilos” que mueven a placer este deporte de las patadas, pero a eso de que se ha estado progresando…NIGUAS!!, ECOS Deportivos queriendo afianzar mas su punto de vista, tiene como muestra de lo que hacemos mención líneas arriba, los “Diablos” Rojos del Toluca, ahora amanecieron como punteros de la tabla con 27 unidades, Santos Laguna que cayó sorpresivamente contra la escuadra del Atlas, con 26, TIGRES Universitarios con 25, los millonetas del América con todo y sus refuerzos “Bomba” con 24 puntos, La Pandilla del Monterrey con 21, los Purepechas del Monarcas Morelia con 20, los “Camoteros” del Puebla con 17, al igual que los “Canes” XOLOS de la coqueta Tijuana, Ah!, aquí cabe esto lector amable, y el Puma apá, y el Pachuca y el rebaño sagrado, y el León y la maquina cementera de la Cruz Azul y el Tiburon Rojo y el Atlas y los Lobos BUAP?, pues ahí están en la brega solamente para sobrevivir pero sus aspiraciones a la Liguilla se quedaran solamente en aspiraciones, y así nos quieren indilgar que nuestro balompie mexicano ya está en otra dimensión?, uff y recontra uff, ECOS Deportivos sigue diciendo recio y quedito que nuestro fut-bol no despega, no prende….ándale fino lector igualito que un candidato, después te digo a quien nos referimos, entonces como dijera Juan Valenzuela…(no me eche ingles), o mejor dicho sea….no chingue tío , para muestra lector aguantador, la tenemos muy cercas de la frontera, si la liga fut-bolera GABACHA, ya nos traen de la cola y en un chico rato, sino es que ya, nos superaron y punto….CON PELOTA ACEPTABLE DE 5 INATRAPABLES, EL LANZADOR MEXICANO HECTOR VELAZQUEZ, DEBUTO COMO ABRIDOR CON MEDIAS ROJAS DEL BOSTON GANANDO….Uff y recontra uff, tenemos que reconocer que durante 5 episodios el “Chino” Velazquez, dio muestras de que desea quedarse en la rotación de los pati-rojos del Boston, gano a Tampa Bay por dos carreras contra una y punto…..

