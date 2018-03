ECOS DEPORTIVOS

QUE EL FUTBOLISTA RODOLFO PIZARRO, MEDIO CAMPISTA DEL REBAÑO SAGRADO, A PUNTO ESTA DE DEJAR EL CORRAL DEL CHIVERIO…..Así se mencionó en los mentideros deportivos, es inminente la salida de ese habilidoso futbolista quien viste la camiseta del conjunto de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco. Se mencionan dos que tres clubes interesados en obtener su contrato, pero se menciona insistentemente que es la oncena de HOLANDA, los que más se interesan en contratar al medio-campista mexicano. Uff y recontra uff, oye, lector aguantador, si de por sí el campeonísimo CHIVAS, pasa por un momento crítico dentro del presente torneo y ahora con esta noticia, pero ni modo así suelen suceder las cosas, por lo pronto ojalá y de perdis este fut-bolista que siempre se ha entregado dentro del terreno de juego, cuando menos su partida sea hasta que termine el presente torneo, pues, si Pitágoras no miente, aún tiene posibilidades de clasificar a la cacaraqueada liguilla (aunque estas sean escasas), a propósito del rebaño sagrado, entre de “panzazo” a la liguilla o no, los directivos, a decir verdad, ya deben de ir pensando en serio de lo que realmente adolece esta oncena del pueblo y de inmediato ir buscando la manera de que para el próximo torneo, cuando menos el rebaño sagrado se haga de tres refuerzos que atoren la pelota, eso es en lo que deben de pensarlo y (bien) tanto el señor Vergara, “paco” de Anda y por supuesto el “Pelado” DT Matías Almeyda, a decir verdad analizando a fondo a los jóvenes futbolistas con que cuenta esta gran Institución, tiene bastante material como para enderezar el barco, solamente que hace falta un guía con experiencia dentro del engramado y punto…..SEMANA MAYOR…SEMANA DE VACACIONES, O DE ABSOLUTA REFLEXIÓN….Así de sencillo deberá la gente escoger, aunque realmente si queremos llevar a cabo las dos propuestas, se pueden lograr las dos, pues hay tiempo de reflexionar y también de salir a despejar la mente en compañía de sus familias, cuestión de saber conllevar ambas cosas, entonces fino lector, he aquí lo que tú puedes decidir, ECOS Deportivos te aconsejaría que donde quiera que decidas ir a pasar algunas horas de sano esparcimiento y si te das unos minutos de meditación, pues adelante, solamente habrá que recordar si lo haces en compañía de tu familia, mas debes de buscar en mantener un comportamiento cual debe de ser, entonces fino lector ECOS Deportivos te recomienda que, si vas a salir, primeramente que lleves a cabo lo que te marquen los señalamientos de velocidad y sobre todo, mucha, pero mucha precaución y, más aún, si como hacemos mención líneas arriba eres el responsable, si te compaña tu familia, verás que sí se puede convivir y disfrutar a lo máximo unas horas de santo esparcimiento, nuestro propósito de escribir esto es con el fin de que te pases unos momentos de reflexión, sobre todo de sano esparcimiento y que recuerdes que alguien te estará esperando, entonces no hay más que desearte, que los hilos invisibles del destino, te guíen por buen camino y un regreso lleno de optimismo para seguir en la brega , buscando nuevos horizontes para el bienestar de ti y tu familia…..CASO CERRADO EN TORNO AL FUT-BOLISTA DARWIN QUINTERO, SE VA A LA ONCENA DEL MINNESOTA UNITED….Así de sencillo, lector distinguido, después de varios meses de incertidumbre para este veloz futbolista, por fin llegó la calma “Chicha”. Desde hacía rato, fino lector, esto ya se ventilaba, que Darwin Quintero, ya no pintaba con el conjunto de los millonetas del América, ahora el presidente deportivo, mencionó que casi, casi, es un hecho que Quintero calzará la camiseta del Minnesota United de la Liga gabacha LMS y punto.

Comentarios

comentarios