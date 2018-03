LOS CAMPEONES DE LA PASADA SERIE MUNDIAL, ASTROS DE HOUSTON, QUIEREN REPETIR COLOR EN ESTA TEMPORADA 2018 DEL BEISBOL DE LA GRAN CARPA….Uff y recontra uff, ECOS Deportivos quien se considera un tanto analista, la directiva de estos sorpresivos Campeones, están un tanto atinados al vaticinar que esta novena que tuvo que esperar alrededor de 55 años para llegar al Titulo, pues ya analizando su roster, cree que YES en Inglés We en Francés, Taca, Taca en Japonés y si no queres NO!. (dijera nuestro buen amigo Chonito, en mexicanpan de las tunas, la neta camioneta fino lector, ECOS Deportivos se metió un rato a internet, yéndonos directamente al roster de los actuales Campeones de la pasada serie Mundial, miramos que casi, casi son los mismos peloteros que conquistaron el Título, además que fortalecieron su cuerpo de lanzadores, entonces también nos basamos en asegurar que ASTROS estará representando su División desde los primeros Play Off de Liga Americana dentro de la división Oeste, pues las novenas que conforman esta División, pues realmente no se les ve traigan mucho en la “Mochila”, a los únicos que les vemos posibilidades (y muy pocas por cierto), son a los Angelitos de California, porque Marineros de Seattle, Rancheros de Texas, los ex –bigotones del Oakland, yo creo fino lector, salvo tu buena opinión, no darán pelea, entonces además de lo que mencionó el estratega de esta novena de los Campeones de los Astros de Houston, que no esperaran en esta ocasión tantas lunas y tantos soles (55 creo yo), para volver a figurar con otro Título más, bueno fino lector, cuando menos, lo que ECOS Deportivos quiere poner en la balanza para los conocedores de este bonito deporte como lo es el beisbol, también marquen su territorio y su preferencia por una novena, aunque esta novena tendrá que recaer en otras divisiones del beisbol de liga Americana, resumiendo: ECOS Deportivos muy dentro de su pensar, quisiera que en lugar de Houston, los otrora campeonísimos Yanquis de Nueva York (sigue siendo mi equipo), volviera por sus fueros y consiguiera un Titulo más, bueno esto lo estaremos viviendo muy pronto y punto….EL “TRI” DE JUAN CARLOS OSORIO, VERA ACCION CONTRA LA ESCUADRA DE CROACIA ESTE MARTES 23 DE MARZO….Asi es lector amigo, a decir verdad esta escuadra cuenta con más experiencia y por ende con mas fut-bol que la pasada selección de Islandia, aunque por ahí nuestras antenas deportivas captaron que CROACIA no contará con 4 o 5 jugadores Titulares, esto no deja de ser peligroso para el conjunto mexicano, entonces el “Matemático” deberá de mandar al terreno de las acciones a sus mejores fut-bolistas, pues de todo aficionado que conoce un 16 del fut-bol de otros lares, sabe que son (canijos), son jugadores con mucha experiencia, que saben mover el esférico, aunque son partido fino lector de calentamiento rumbo al Mundial de Rusia 2018, el “Matematico” Juan Carlos Osorio, tendrá de andarse con pies de plomo, si de por si ganando a este santo señor le llueve sobre mojado con comentarios adversos, ahora si pierde, Uff y recontra uff, el caos chico!!, el caos!!, volviendo a esta oncena de Croacia, sin safos, ni safaderas, bien puede atrancar a nuestros “Prietitos”, pues juegan un fut-bol bastante revolucionado y nuestros “Prietitos”, apenas andan queriendo jugar así, pero para eso….pasarán varias lunas y varios soles y punto….Nuestro espacio hasta aquí, dejamos solamente para enviar nuestro acostumbrado saludo deportivo para varios peloteros con quienes tuvimos la bella oportunidad de platicar ahora en el festejo del 40 Aniversario del club deportivo-social 30-50, entre ellos al tremendo Eliseo “Zapetas” Andrade, al Lic. Miguel Gutiérrez, a Santos el “Diablo” Paez, a Sergio “Chapo” Cha, al “Chispiro” López y al “Pelón” José Famanía, quien reingresó nuevamente con los númericos y punto…..

