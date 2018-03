ECOS DEPORTIVOS

LOS SUB-CAMPEONES DE LA PASADA CAMPAÑA DEL BEISBOL DE LA NORTE DE MEXICO, ALGODONEROS DE SAN LUIS, ESPERAN EL PLAY-BOL PARA ENTRAR EN ACCION….Asi es lector aguantador, la novena que aún no le han designado quien será el estratega, ya sus peloteros se declaran listos para iniciar la presente temporada oficial 2018, también el entusiasta Ing. Francisco “Paco” Ochoa el mero “chilo” de esta novena, en rueda de prensa manifestó que está sumamente complacido por el gran desempeño que tuvo el conjunto de Algodoneros de San Luis al haber llegado a la disputa del Titulo, desgraciadamente no pudieron obsequiarle a sus fieles seguidores el Titulo, es por eso que han conjuntado una novena peleadora, para que desde el arranque de la presente temporada busquen ubicarse dentro de los primeros lugares, el Ing. “Paco” Ochoa siempre ha demostrado su espíritu de lucha para que esta disciplina deportiva se consolide cada dia en este nuestro querido San Luis, y que bien que alguien lo piense así, pues en realidad hace falta un entretenimiento familiar, entonces lector aguantador, hay que prepararnos para que desde la Inauguración de la presente Temporada, ir al vetusto estadio Don Andrés Mena Montijo y cobijar a nuestros peloteros que sin lugar a la duda, estarán ofreciendo lo mejor de ellos dentro del terreno de juego, Ah!, según captaron nuestras antenas deportivas, el arranque oficial en donde se estarán encendiendo las lámparas del inmueble de la segunda y Sonora el próximo 6 del entrante mes de Abril, ojalá y que los precios ahora si realmente sean populares, si lector aguantador pues la crisis económica por la que atraviesa esta fronteriza ciudad, lo amerita, además que al abaratar un poco el costo de la entrada, nuestros aguerridos Algodoneros, tendrán mas apoyo de los cientos de aficionados que abarrotaran el multicitado Estadio Don Andrés Mena Montijo, Ah!, de una buena vez deja les paso al costo a nuestros bastantitos lectores, los nombres de las novenas que disputarán el Título de esta Edición del beisbol de la Liga Norte de México 2018, ROJOS de Caborca (jodido), MARINEROS de la Bella Cenicienta Ensenada, FRESEROS de San Quintín, INDIOS de Tecate, TIBURONES de Puerto, Peñasco y nuestros aguerridos ALGODONEROS de San Luis y punto…..QUE JUAN CARLOS OSORIO, ANTES DEL PARTIDO DE FOGUEO CONTRA ISLANDIA, AUN SIGUE BUSCANDO SU ONCENA TITULAR….Uff y recontra uff, si te digo lector aguantador, así como pues, escribo poco antes del partido, esto para que saques una vez mas tus conclusiones lector aguantador, si que este señor seguirá buscándole tres pies al gato, (sabiendo que tiene cuatro), en su ultimo entrenamiento con el TRI, manifestó también, que en el otro encuentro de fogueo contra la selección de CROACIA, seguirá haciendo lo mismo, para que cuando se llegue el momento de enfrentarse dentro de la Justa Mundialista a los Alemanes, contar con dos selecciones, para que cuando haga sus cambios los fut-bolistas de cambio sigan jugando igual o mejor de los que abandonan el terreno de juego, uff y recontra uff, si te digo lector aguantador, mejor así la dejamos, pues este señor, como dijera el maquiavélico político de José Fuche este….este ya no tiene remedio, seguirá con sus soñados cambios y punto…..Entonces nuestro espacio hasta aquí, si lector aguantador porque ECOS Deportivos se va como bólido a la casa Club del Club 30-50, lógico lector amable a festejar los 40 años de lucha por lograr el objetivo de todos los socios, que es el de lograr un estadio con Instalaciones favorables para que niños, jóvenes y adultos, lleven a cabo sus entrenamientos y sus encuentros programados, con comodidad y punto…..

