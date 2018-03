TRUNCAN PROYECTO DE RUBÉN OMAR ROMANO, ES DADO DE BAJA COMO ESTRATEGA DE “ZORROS” DEL ATLAS…..Así de sencillo, fino lector, esto, claro está, después de que los directivos de los Rojinegros, vieron la desastrosa actuación que está viviendo el ATLAS en este Torneo CLAUSURA 2018 de la desangelada Liga Futbolera MX, a decir verdad, esta destitución de Rubén Omar Romano, ya era un secreto a voces, este estratega fue contratado para ver si podía sacar del marasmo en que se encuentra esta oncena rojinegra, pero que va, tal parece que la mala fortuna sigue persiguiendo a esta oncena que realmente no merece andar dando tumbos, se pensaba que Rubén Omar Romano, podía hacer más de lo que el Profe. Cruz había intentado, pero no fue así y aquí tienes el resultado, fino lector, en los mentideros deportivos se mencionó que debería este Club Tapatío de una buena vez invitar al gran defensa “Rafa” Márquez para que sea el guía de esta gran institución deportiva, pues fíjate, lector aguantador, que la idea creo yo es formidable, pues “Rafa” Márquez cuenta con personalidad y, sobre todo, con credibilidad y así se podrían lograr varias cosas estando al frente del Atlas, desde contratar los refuerzos idóneos, hasta hacerlos jugar a su estilo y esto ya es mucho decir, esperemos a ver qué pasa y después comentar, por lo pronto esta oncena rojinegra, anda en busca de un valiente que termine dirigiendo a esta oncena de lo que resta el CLAUSURA 2018 y punto….. LA SERIE DE SEMIFINALISTAS DEL BEISBOL MASTER, ESTARA EN RECESO HASTA EL 8 DEL PRÓXIMO MES DE ABRIL…..Así es lector aguantador, por ahí las antenas de ECOS Deportivos captaron que la Liga de Beisbol Máster de 50 y más, les dio un par de semanas a los peloteros que aún están en la brega dentro de Semifinales de la presente temporada. Entonces, lector aficionado a este deporte, te paso al costo, que las acciones que se desarrollan en el campo mágico de la Tuxpan y la calle 23, se estarán reanudando hasta el 8 de abril. ¡Exacto!, continuará la Serie entre TROKEROS de Crescencio “Chencho” Uribe contra la novena de FICTICIOS del “Chalo” Meza. ¡Ah!, los dirigidos por “Chalo” Meza cuentan en su haber dentro de esta semifinal con tres juegos ganados por un par de derrotas ante TROKEROS, entonces solamente FICTICIOS irá por un Juego para disputar el título ante la escuadra del Club TOROS, pero será mejor esperar, pues dentro del rey de los deportes, no hay nada escrito y todo puede suceder, así que los peloteros de esta categoría, tendrán par de semanas de vacaciones con motivo de la cuaresma. Ya que andamos por este rumbo del beisbol MASTER, deja te paso al costo, amable lector, que el obsequio que hace la liga en esta Categoría de $5,000.00 MN, para sufragar gastos del próximo estatal, en esta ocasión el agraciado fue el Profesor Ignacio “Nacho” Vázquez con el boleto con la terminación de 436, terminación acorde con el premio mayor del Sorteo de la Lotería Nacional, entonces hay que felicitar a “Nacho” quien quita y nos tire con un ochito o cuando menos con un par de caguas, ¡ajá!, y punto…..ECO RISAS….Llega un compa como a las 4 de la mañana a su casa, venía como las placas del tráiler,…hasta atrás. ¡Ah!, había visitado una casa de (mala nota), llega y se da cuenta que trae el cuello todo chupeteado, se le ocurre una idea, fue hasta la recamara de su niño que contaba con dos años y lo abraza, al mismo tiempo dice…no…no…mijito, no me muerdas en eso se despierta la señora y corre a ver que sucedía, llega y el esposo le dice…mira mujer, abrace al niño y mira como dejó, ya lo se respondió ella…eso no es nada, mira a mi como me tiene en todo el cuerpo….ECOS Deportivos, sigue sin entender.

