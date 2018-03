ECOS DEPORTIVOS

COTA’S TEAM EMPATO LA SERIE A LA NOVENA DE “MINEROS” DENTRO DE LOS PLAY-OFF DEL BEISBOL RURAL DEL GRUPO “B”….. Asi es lector aguantador, esto que le sucedió a esta novena, es para que aprendan los que no saben, SI, que dentro del rey de los deportes, no hay nada escrito, absolutamente nada, pues los ahijados del manager “Paco” Félix, iban por un partido, o mejor dicho sea, tenían dos partidos ganados y estos Play-off, pasa a Semifinales la escuadra que obtenga tres triunfos, pero no contaban con el empuje de sus adversarios del conjunto de COTA’S TEAM quienes querían seguir peleando para competir dentro de Semifinales, pero deja te dijo fino lector, que la novena de MINEROS, pensaron que ganarían el partido que les hacia falta para pasar a la siguiente ronda, pero que va lejos de todo esto, los peloteros que conforman el equipo de COTA’S TEAM, pensaban otra cosa, si que podían ganar y seguir peleando y así fue, ganaron los dos partidos, que quiere decir con esto?, que ahora si para el próximo Domingo 25 del mes en curso, no habrá mañana para estas novenas que disputan los Playoff del beisbol de primera fuerza Agrario Rural, pues será el partido decisivo, entonces aquí cabe la pregunta necesaria, logrará la novena de COTA’S TEAM, aplicarle la carrera del INDIO a los dirigidos por “paco” Felix?, uff y recontra uff, será mejor esperar la caída de las hojas y después comentar oportunamente y punto…..QUE EL “TRI” DEL “MATEMATICO JUAN CARLOS OSORIO, SUFRE LA BAJA DE TRES TITULARES…. Asi es lector amable, Javier Aquino, Jonathan Dos Santos y Damm, no estarán presentes en los dos siguientes partidos de fogueo que tiene el “TRI” CONTRA Islandia y Croacia en los próximos días, pero no hay de qué preocuparse, tenemos jóvenes elementos que los cubrirán, lo que importa es que a la hora cera cuando se vengan los “cocolazos” de a de veras, todos los fut-bolistas que nos estarán representando, estén al CIEN y sobre todo, que Juan Carlos Osorio les meta mentalidad ganadora, ahorita en estos partidos a estos tres fut-bolistas se les puede sustituir, para que tanto escándalo, el escandalo vendrá para el “Matematico” cuando no rinda buenos resultados dentro de la próxima Copa de Rusia 2018, en este momento, no pasa nada, además que Juan Carlos Osorio a gritado a los cuatro vientos que prepara para llegar contra Alemania en el partido de arranque dentro de la Justa Mundialista, a una selección que el suplente juegue mejor que el titular, uff y recontra uff, este señor Osorio, habla igualito que nuestros políticos, si que traen la varita mágica pa’ componer el mundo, AJA!, y punto…. EL TIBURON ROJO DEL VERACRUZ AUNQUE DA LOS ULTIMOS ALETAZOS, AUN NO SE RINDE, SE IMPUSO AL ATLAS 3-1….Hay nanita, ni modo así están las cosas dentro del fut-bol mexicano, oye fino lector, a decir verdad, tanto el Tiburon Rojo que prácticamente es el nominado para que CHULUM!, abandone la Liga MX, o bien se consiga una millonada para que cumpla con los requisitos que los Federados acaban de imponer para su permanencia en la liga Mexicana de Fut-bol, pero mientras son peras o manzanas, jugando un fut-bol bastante agresivo, dio cuenta de un ATLAS que no camina y cuando menos ya no solos once puntos que está debajo de esta oncena, pero como hacemos mención líneas arriba, el Tiburon Rojos, dijera el político maquiavélico José Fuche, el Tiburón ya no tiene remedio y punto…..ECO RISAS…Llega un compa al restaurante y le dice al mesero, por favor tráeme una sopa de aleta de Tiburón bien calientita, al instante señor….regresa con la sopa, nada más que trae el dedo índice dentro del plato,…el cliente mal humorado le dice…..Mesero!, no sea cochino, trae el dedo dentro de mi sopa, disculpe señor, es que tengo reumas y el Doc., me recomendó que lo trajera metido en algo calientito, y porque demonios no se lo mete allá donde le platiqué?, exactamente ahí lo traía antes que usted llegara….. ECOS Deportivos, no le entendió……

