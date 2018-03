ECOS DEPORTIVOS

LOS CAMPEONES ASTROS DE HOUSTON, SE PREPARAN A DEFENDER SU TÍTULO….Así es, lector conocedor, después de una buena campaña de fogueo, los campeones de la pasada Serie Mundial, ASTROS de Houston, se declaran listos para entrar en acción en unos días más, cuando los umpires den el grito de Play-bol. Lógico, lector aguantador, cuando arranque la temporada oficial del beisbol de Grandes Ligas, dentro de Liga Americana, para tu conocimiento, lector aguantador, el alto mando de estos increíbles campeones, (pues dejaron en el camino a novenas de jerarquía), no se reforzaron con dos que tres peloteros de fama, solamente se hicieron de los servicios del lanzador Gerrit Cole procedente de la organización de los Piratas. Uff y recontra uff, sin lugar a dudas que este gran lanzador vendrá a darle más profundidad a la fuerte rotación del pitcheo de los Astros. Sí, lector aguantador, por mencionar a un par, Dallas Keuchel y al gran veterano Verlander, uff y recontra uff, y si a esto le sumamos que el equipo completo que resultó el campeón de la pasada Serie Mundial permeará igual, pues no nos queda otra cosa, lector amigo, más que pensar que Astros volverá a estar en la pelea en esta próxima edición del beisbol de Liga Americana, aunque la lucha va a ser tremenda, pues tanto Yanquis de Nueva York (mi equipo), así como sus archirrivales Medias Rojas del Boston, también llegarán a esta cita, bien armados y punto…..CHIVAS LOGRA REMONTAR Y DEJA FUERA DE LA CONCACHAMPIONS A LA ONCENA DEL SEATTLE SOUNDERS 3-0, (GLOBAL 3-1)….Así es lector aguantador, una vez más, el conjunto de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, demostró que cuenta con buen plantel de futbolistas mexicanos, pues logró rescatar el honor de la Liga MX, pues las oncenas participantes en esta Concachampions que pertenecen a la Liga LMS, habían dejado fuera a TIGRES Universitarios y a los “Canes” XOLOS de Tijuana, ¿qué quiere decir con esto?, que ahora sí, los ahijados del “Pelado” Matías Almeyda, se pusieron a jugar en conjunto, demostrando así que sí pueden ganar a cualesquier oncena, aunque estas estén plagadas de refuerzos “Bomba”. Oye, lector amable, ahora sí, nos tocó presenciar un buen partido futbolero. Con este resultado, ahora el equipo del pueblo, se estará enfrentando en Semifinales de la Concachamibions a la oncena del Seattle Sounders, Ah!, los goles del rebaño sagrado cayeron en los botines de Oswaldo Alanís , Javier “Chofis” López y Jesús Godínez y a los millonetas del América les tocó medirse a la oncena del TORONTO FC, a decir verdad, lector aguantador, a ECOS Deportivos le gustaría sobre manera, que CHIVAS y los millonetas del América llegaran a disputar el Título de la Concachampions, uff y recontra uff. ¿A poco a ti no, lector amable?, claro que SÍ, pero será mejor esperar la caída de las hojas y después comentar. ¡Ah!, deja te paso al costo lo que nos dijo uno de nuestros bastantitos lectores: “Oye, Paco ¿y si el dueño de CHIVAS se decidiera a contratar refuerzos “Bomba”?, la contestación fue inmediata, pues ECOS Deportivos, así de “Boliche” nos cambiaríamos de camiseta y punto….AHORA SI LOS “DIABLOS” ROJOS DEL TOLUCA, CAUSARON PÁNICO ANTE LA ESCUADRA DE LOS CAFETELEROS DENTRO DE LA COPA MX…..Así es, lector aguantador, ahora sí, el “demonio” del Toluca saltaron al engramado con bastantes ganas de sacar el resultado ante la fuerte escuadra de los Cafetaleros de Tapachula, pues ganaron, al son de 3-1, para dejar a esta escuadra en el camino. Ahora los “demonios” del Toluca se estarán enfrentando en semifinales” a la oncena de los “Cañeros” del Zacatepec, en esta ocasión, lector aguantador, la figura de este partido, volvió a ser su goleador el “Canelo” con par de “Pepinos”. Fecha y hora, no se dio a conocer y punto.

Comentarios

comentarios