ECOS DEPORTIVOS ESTA DE ACORDEÓN CON EL GRAN DT RICARDO “TUCA” FERRETI EN QUE DECLARÓ QUE EL FUTBOL MEXICANO, NO ES “GIGANTE” DE CONCACAF….. Así es, distinguido fino lector de ECOS Deportivos, lo dicho por este gran estratega, es bien claro, pues en lo que va de su trayectoria como DT en nuestro balompié mexicano, “Tuca” Ferretti, siempre ha defendido su causa como entrenador y sobre todo, nunca anda buscando el halago de la prensa deportiva, al contrario, eso da margen para que los cronistas de conocidas televisoras, muchas de las veces lo han tildado de ser muy (saca las pistolas), sí, lector aguantador, porque les revira a estos cronistas que se desviven en alabanzas por ciertos directores técnicos, con decirte que hasta los han querido hacer ÍDOLOS, volviendo al comentario del “Tuca” Ferretti, en donde realmente señalada que el aficionado, junto con los periodistas que escriben el comentario deportivo, y que muchas de las veces son los culpables de hacerle creer al aficionado que nuestros futbolistas son los amos y señores de Concacaf y lógico lector aguantador, esos realmente se lo creen, que bueno que ahora que nuestros fut-bolistas de algunos clubes que disputan al Concachampions de Concacaf nos estén demostrando que la Liga MLS, ya los traemos encima, o mejor dicho están dando muestras que en pocos años de jugar este deporte de las patadas los “gabachos” ya los traemos encima, caso concreto que nuestros mejores futbolistas que compiten en esta Concachampions han batallado. Entonces, una vez más, hay que reconocerle la capacidad a este estratega del “Tuca” Ferretti que es el único que ha llegado al balompié mexicano y ha sabido sostenerse como estratega y como persona dentro y fuera de los engramados. Oye, fino lector, si los que mueven el balompié mexicano y los cronistas, que es su deber mantener informados a los aficionados, hicieran su trabajo, sin lugar a dudas que no estuviéramos comentado esto, si de ser muy creídos y de echar a repicar las campanas antes de tiempo, ECOS Deportivos sigue diciendo… cual GIGANTE, si realmente lo eres, pues demuéstralo en el terreno de juego y no lo andes vociferando y punto……RAPIDITA BESIBOLERA….Oye lector aguantador, deja te paso al costo que el gran lanzador del beisbol de la gran carpa, Jake Arrieta, está en la recta final de cambiar de camiseta, se menciona que la novena del club de FILIS DE FILADEFIA, quiere que este gran lanzador que ha vestido la camiseta de CACHORROS de Chicago, juegue por tres temporadas con esta novena, uff y recontra uff, ni duda cabe que el derecho que cuenta con amplia experiencia arriba del cerrito, le será de bastante ayuda para FILIS, aunque esta novena no ha podido llegar a los primeros play-off, quizás con la inclusión de Jake Arrieta, logre que FILIS ahora cuando menos haga un buen papel, a decir verdad, lector amigo, es seguro que este lanzador haya firmado ya con este nuevo club y punto…..SE MENCIONA, LECTOR AGUANTADOR, DENTRO DE LA PARTICIPACION EN EL PRÓXIMO MUNDIAL, QUE EL ARQUERO TALAVERA, DEBE DE SER EL TITULAR DEL TRI…..Así de sencillo, ECOS Deportivos está de acordeón, aunque el arquero de los “diablos” rojos del Toluca, salió de una lesión, el gran “Tala” ha regresado con nuevos bríos. Además, hay que decir la verdad, ahora Talavera merece ser el que mande tocar las rancheras bajo los tres palos del seleccionado mexicano que verá acción en el Mundial de Rusia 2018, claro que “Paco” “Memo” Ochoa será convocado por Juan Carlos Osorio, así como también el gran arquero “Chuy” Corona. Resumiendo, para ECOS Deportivos, Talavera merece esa distinción y punto… Nuestro espacio CHULUM!, mejor te invito, lector amable, el día de mañana a otro comentario más…. Dios mediante y punto.

Por Paco Castañeda R.

Ecosdeportivos09@hotmail.com

Comentarios

comentarios