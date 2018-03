LA MAQUINA CEMENTERA DE LA CRUZ AZUL PITO FUERTE, DERROTO A TUZOS DEL PACHUCA POR 5-0….Uff y recontra uff, ni duda cabe lector aguantador que por fin la directiva de esta oncena ahora si le atinó al contratarle a esta oncena un PSICOLOLO para que le diera al conjunto Cruzazulino terapia deportiva, ECOS Deportivos considera que al Psicólogo se le fue la mano, pues no solamente lograron ganar, sino que golearon a una oncena que a decir verdad les iba a dar muchos problemas, la neta camioneta para ECOS Deportivos este resultado fue sorpresivo, pero si tomamos en cuenta lector aguantador que a esta oncena del Pachuca se les miraba dentro del engramado sin el ánimo acostumbrado, pues simple y sencillamente, la maquina cementera al anotar el primer gol y viendo que por parte del enemigo no hubo respuesta, pues simple y sencillamente los cementeros se dieron la yuca anotando 5 “pepinos”, ojalá y que cuando menos la directiva deje al Psicólogo un mes dándoles terapia a la oncena Cruzazulina, realmente creo yo era lo que les hacía falta, entonces la maquina cementera de la cruz azul, no estaba descarrilada, le faltaba solamente un cambio de aceite, esperemos que ese cambio de aceite, saque realmente del marasmo en que se encuentra esta oncena llamada también de las grandes del balompié mexicano y punto…..Ya que andamos por este rumbo de los inesperados triunfos, el rebaño sagrado también se encontró con la victoria, derrotaron por la mínima diferencia a la oncena de Lobos BUAP, a decir verdad en este pasado cotejo, miramos realmente a un rebaño sagrado más suelto, lo miramos solamente con mucha presión, pero esto lector aguantador es parte por el mal momento que atraviesa esta oncena llamada el Campeonísimo CHIVAS rayadas del Guadalajara, ECOS Deportivos que tuvo la bella oportunidad de disfrutar de este encuentro, realmente a pesar de las protestas del DT de Lobos, si vimos ganar al equipo del pueblo en buena onda, el DT de Lobos BUAP arremetió en forma hasta punto agresiva al silbante, tildándolo de falta de profesionalismo y sobre todo favoreciendo a la oncena del equipo del pueblo, los aficionados que si saben de este jueguito, este tipo de decisiones de los silbantes, ya lo ven normal, pues esto del mal accionar de los colegiados a la hora de dar su decisión de X falta, pues no dan con bola, pero eso a que en esta ocasión favorecieron al rebaño sagrado, realmente NO!, también estamos de acuerdo que esta oncena que apenas arribó a la Liga MX en calidad de ascenso, pues lo miran todo en contra, pues aún Lobos BUAP no logra consolidarse en primera división, Ah!, este Miércoles 14 del mes en curso los ahijados de Matias Almeyda, se enfrentaran en juego de vuelta contra la oncena del SEATTLE dentro de la Concachampions de Concacaf , este partido se estará llevando a cabo en los corrales del equipo del pueblo, CHIVAS tendrá que echarle todos los kilos, pues en el partido de IDA, cayó ante esta escuadra gabacha un gol a cero y punto…..EL “TORO” FERNANDO VALENZUELA REPRESENTANTE DEL CLUB DE BESIBOL TIGRES DE QUINTANA ROO, FIRMO A UN JUVENIL SANLUISINO….Asi fue lector amigo, ahora que andaba por estos lares el gran “Toro” Fernando Valenzuela quien en sus años de gloria cuando militó con la novena de Los Dodgers de Los Angeles, firmó al jovencito Andrés Villegas González con TIGRES de Quintana Roo, este jovencito que presenta buenas cartas a su corta edad como receptor, es salido de la Academia de Beisbol cuyo director es nuestro buen amigo Francisco “Alemán” Villegas, ojalá y que un pelotero de estos lares, logre cumplir sus sueños, que es buscar colarse al beisbol de la gran carpa, ojalá y que se le haga realidad, de él dependerá y punto…..

Por: J. Francisco CASTAÑEDA R.

