LA MÁQUINA CEMENTERA DE LA CRUZ AZUL, CONTINÚA EN MEDIO DE TREMENDO NUBARRÓN…..Así es, lector aguantador, a decir verdad, hasta ECOS Deportivos que se considera está enterado lo que es esta disciplina deportiva, estamos viendo que realmente esta oncena que es considerada como de las (grandes=, se ha estado estancando y no funciona cual debe de ser, tan es así lector distinguido, que son bastantes años, como 21, sin que den muestras de haber recuperado el prestigio que algún tiempo tuvo, desde presidentes deportivos, jugadores “Bomba”, directores técnicos y la máquina cementera sigue pasando humo y no hay mecánico que hasta el momento, la pueda reparar, ¿qué quiere decir con esto?, que los directivos “chilos” que mueven este club, han decidido ponerles un psicólogo a sus jugadores, pues realmente todos los esfuerzos de los bastantitos directores técnicos que han circulado dentro de esta organización, no han dado con “bola” para volver a encausar por la senda del triunfo a esta oncena. Oye, lector aguantador, tan urge que pronto le cambie la suerte al Cruz Azul, pues hasta sus mismos aficionados abuchean a los jugadores, ¡Aguas!, esto es grave, a decir verdad, ya se pasó de “tueste”, el andar diciendo que es solamente una mala racha por la que atraviesan los cruzazulinos, no señor, esto ya parece una maldición. Entonces, ECOS Deportivos sugiere a los directivos del Cruz Azul, que ahora que contratarán a un psicólogo para que les cambie la mentalidad creo yo de jugar, también contraten al Brujo Mayor, Ah!, y que este señor, se lleve todos los “menjurjes” que usa, pues los va a necesitar, lógico lector amigo, pues esta oncena realmente necesita UNA BUENA LIMPIA y punto… ECOS Deportivos, un poco tarde, felicita a todas las mujeres del universo. Más, claro está, a nuestras mujeres sanluisinas, deseando en buena onda, hayan pasado su DÍA a todas margaritas. Merecen esto y más. Sí, lector aguantador, pues ya en pleno siglo XXI, el (machismo), está al borde del KO, y no hay por donde desconocer que la mujer en estos tiempos y en todos, diría yo, han sido clave en todos los aspectos de la vida, desde el hogar, así como trabajadoras y hasta empresarias. ¡FELICIDADES!… por parte de ECOS Deportivos….¡Ánimo!!, Ánimo! y punto….QUE EL REBAÑO SAGRADO NECESITA JUGADORES QUE ATOREN LA PELOTA….Uff y recontra uff, lo malo, fino lector, es que el que mencionó esto en rueda de prensa fue el propio Alán Pulido y habrá quien se lo tome a mal, pero ni modo este delantero dijo la verdad, el equipo del pueblo, realmente necesita futbolistas con más tablas dentro de estos quehaceres deportivos, también tenemos que reconocer que el plantel de CHIVAS cuenta con una buena horneada de jóvenes futbolistas, a quienes, pienso yo, hay que llevarlos paso a paso. Para ECOS Deportivos, que se considera territorio del rebaño sagrado, simple y sencillamente, Alan Pulido puso el dedo en el renglón, entonces no le queda de otra a los directivos de este popular equipo más que tratar de enganchar dos que tres refuerzos de suma experiencia que les ayude a que los jovencitos agarren la onda y así estará solucionando a que esta oncena sea más efectiva a la hora de definir. ¡Ah!, ojalá y que el plantel del conjunto de la bella perla tapatía, no vayan agarrar esta declaración en contra de Pulido, pues el realmente quiere que CHIVAS vuelva a demostrar que sigue siendo el Campeonísimo, ojalá y que para el próximo torneo, tengamos a un rebaño sagrado con dos que tres buenos refuerzos, lo demás los jóvenes futbolistas apoyaran con enjundia y decisión y punto….Nuestro espacio ya no dio más, mejor te invito lector amable a otro comentario más el día de mañana…Dios mediante y punto.

Por: Paco Castañeda R.

Ecosdeportivos09@hotmail.com

Comentarios

comentarios