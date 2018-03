CHIVAS Y TIGRES MORDIERON EL POLVO ANTE SEATLLE SOUNDERS Y TORONTO FC… Así fue, distinguido lector de ECOS Deportivos, ni duda cabe que cuando una oncena de la Liga Mexicana de Fut-bol MX, se enfrenta a X equipo de otros lares y que saben mover el esférico un poco, se pasa las de CAIN para sacar el resultado, esto precisamente fue lo que le sucedió al conjunto de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco. Exacto, lector aguantador, al rebaño sagrado, resulta que en el partido de IDA dentro de la eliminatoria de la Concachampions, la oncena de Seatlle Sounders dio cuenta de los ahijados de Matías Almeyda al derrotarlos por un gol a cero, mientras que en otro frente de batalla dentro de la Concachampions , los campeones de la pasada campaña futbolera dentro del balompie mexicano, TIGRES Universitarios también fueron a tierras gabachas en donde perdieron con un marcador de dos goles contra uno. ¿Qué quiere decir con esto?, que lo que han venido sometiendo a votación los cronistas de conocidas televisoras de por allá de la ciudad del Smog y las eternas protestas, ya no hay necesitad de que sigan insistiendo con los aficionados, decían algunos de ellos que si los futbolistas que pertenecen a la Liga MLS, podrían dar la pelea a los futbolistas que conforman la Liga mexicana de Futbol LM, pues con estos resultados descritos, tienen la respuesta, no con esto generalizamos, pero estos señores nada más porque tienen que cumplir con su horario de trabajo, salen a confundir al aficionado, no hay comparación, pues el balompie mexicano se juega desde que el niño anda en el vientre de las mamas mexicanas y la Liga MLS no tiene mucho tiempo que inicio sus torneos, entonces lo que no se vale, es que todo el tiempo estos señores por salir de paso en sus comentarios deportivos, hablan a lo “Gorras”, sino habría que ver los dimes y diretes que se armaban cuando los mismos cronistas ensalzaban a los futbolistas mexicanos, hasta los nombraron como los GIGANTES de Concacaf, esto es lo que critica ECOS Deportivos, volviendo a estos pasados encuentros en donde cayeron las escuadras mexicanas, primeramente ahora la oncena rojiblanca de CHIVAS, tendrá que en el juego de vuelta fajarse y salir a buscar el resultado, al igual claro está TIGRES Universitarios también tendrán que echarle el extra, ahora que se vuelvan a enfrentar a la oncena del TORONTO FC, esto, lector aguantador, si es que desean seguir en la brega dentro de la Concachampions y párale de contar dijera Manuelito Rodríguez Shimada y punto…..INCIERTO EL FUTURO DEL GRAN PELOTERO MEXICANO ADRIAN “TITÁN” GONZÁLEZ EN EL BEISBOL DE GRANDES LIGAS….Así es, lector aguantador, este pelotero que ha desforrado buena cantidad de esféricas dentro del que mejor beisbol del mundo, está en una encrucijada, esto a raíz de la lesión en su espalda, pues todo dependerá seguir jugando su deporte favorito, en esta ocasión llámese beisbol, según su desempeño con su nuevo equipo METS de Nueva York, el mismo gran primera base que militó en varias temporadas con los Dodgers de Los Angeles, manifestó que de seguir sus molestias en la espalda, su mejor opción sería colgar los “spickes” y el guante, uff y recontra uff, se dice fácil, fino lector, pero cuán difícil, creo yo, tener que aceptar esto para un pelotero que parte de su vida ha transcurrido dentro de los Diamantes, esperemos que el gran “Titán” González, logre que en su bat, se hayan quedado algunos palos de vuelta entera, ¡Ánimo… Ánimo! , y punto….. Nuestro espacio ya no dio más, entonces mejor te invito lector distinguido el día de mañana a otro comentario más….Dios mediante y punto.

Por Paco Castañeda R.

