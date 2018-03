ECOS DEPORTIVOS

EL CLUB DEPORTIVO 30-50 DE BIRRIERÍA EL COMPADRE, CONTRA LA PARED DENTRO DE SEMIFINALES DEL BEISBOL MÁSTER….Así de sencillo, lector aguantador, la novena de los numéricos del club deportivosocial 30-50, que es patrocinado de lado a lado por Birriería El Compadre, está realmente a punto de quedar fuera de la gran final de la presente temporada del beisbol del RECUERDO. Este domingo próximo pasado, volvió a caer ante la escuadra del Club TOROS, con este resultado entre estas novenas que pelean llegar a la gran final del beisbol del RECUERDO. El club TOROS cuenta con tres triunfos en fila, entonces la situación que prevalece dentro de los treintacincuenteros, prácticamente remontar ese horripilante 3-0, se antoja muy del “cocol” (bastante diría yo), pues la escuadra del 30-50, tendrá que emprender la carrera del INDIO. Entonces, lector aguantador, esto lo veremos este próximo domingo 11 del mes en curso marzo, para saber si aunque sea, los otrora TRI-CAMPEONES de este beisbol Máster, cuando menos se quitan el “zapato”, ¿qué quiere decir con esto?, que el estratega de los numéricos Rosendo “picudo” Gámez, tendrá que mandar al terreno de las acciones a sus mejores hombres, aunque en los tres primeros encuentros, el Club 30-50 ha estado peleando dentro de los primeros episodios, de todas maneras termina cediendo el terreno, entonces será mejor esperar y disfrutar de este próximo encuentro en donde la novena del conjunto TROKEROS de “Chencho” Uribe y de “Cande” Armenta dejan fuera a los dueños del terreno y punto….Ah!!, ya que andamos por este rumbo del rey de los deportes, deja te paso al costo lector amigo, que los TROKEROS llevan “caballo” ante la novena de los actuales campeones de la pasada campaña, ¡exacto!, contra FICTICIOS de “Chalo” Meza. TROKEROS cuentan con dos ganados a cambio de una derrota, entonces este próximo domingo, 11 de marzo, el campo mágico de la Tuxpan y la calle 23, estará registrando una buena entrada de fieles aficionados que domingo a domingo se dan cita para apoyar a su novena favorita. La escuadra de “Chalo” Meza cuenta con un buen equipo que son capaces de emparejar los cartones, ¿qué quiere decir con esto?, que los partidos programados por la Liga Máster dentro de estas SEMIFINALES, estarán bastantes competidas y quien disfrutará de esto, uff y recontra uff, pues todos los aficionados que aman y respetan esta disciplina del Rey de los Deportes y punto… ..”CANES” DE TIJUANA, CAYERON ANTE EL NEW YORK RED BULLS DENTRO DE LA CONCACHAMPIONS POR MARCADOR DE DOS GOLES A CERO….Uff y recontra uff, oye, fino lector, a decir verdad esta oncena se portó valiente, pues no aceptó gol gracias a su arquero que logró sacar disparos hasta con las uñas, entonces la situación para XOLOS de Tijuana, es bastante seria, pues si quiere seguir en la brega dentro de la Liga de Campeones de Concacaf, pues tendrá que ir a tierras gabachas por allá en Nueva York para encerrarse contra sus adversarios en juego de vuelta. ¡Ah!, y tendrán que ganar por tres goles a cero, ¡ay nanita!, si los Bulls pisaron el estadio Caliente de XOLOS y los derrotaron dos goles a cero, ay nanita, ojalá y que la oncena de “Canes” de Tijuana, que es una oncena que pelea todo el partido, logre la hazaña, hazaña que se antoja bastante complicada, pues los Bulls ya enseñaron las uñas y sobre todo que saben definir a la hora cero, en cambio los millonetas del América les tocó una oncena que no demostró saber jugar en este tipo de confrontaciones, TAUROS realmente llegó a esta competencia por azares de la vida, pues terminó con un marcador Global en contra bastante elevado y punto.

