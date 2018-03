QUE EL TIBURÓN ROJO DEL VERACRUZ, COMO DIJERA EL MAQUIAVELICO POLÍTICO, JOSÉ FOUCHE….ESTE, YA NO TIENE REMEDIO…..Así es, lector aguantador, realmente las cosas así se les presenta a la oncena del puerto de Veracruz, lógico, al Tiburón Rojo, a decir verdad a como se están figurando las cosas dentro de nuestro máximo futbol mexicano, pues simple y sencillamente este Club del Veracruz, aunque todo parece indicar que está nominado para el descenso, ¡pues NO!, pues la nueva disposición que aceptaron los “pulpos” que mueven esta disciplina deportiva, que desaparecerá el descenso, prácticamente lo único que si el Tiburón Rojo tendría que preocuparse en tener la suma de algunos milloncitos de pesos para presentarlos ante la Federación Mexicana de Futbol y comprobar que está dentro de los lineamientos que exige la Federación para seguir perteneciendo a la Liga MX, ¿cómo la ves, fino lector?, ECOS Deportivos considera que si así se estaría beneficiando esta disciplina del futbol, pues simple y sencillamente, les estará partiendo la mandarina en gajos, entonces esto del descenso, pues pasará a ser otra historia dentro de este lucrativo negocio del futbol, resumiendo este caso que ya está bastante trillado, la intención de la Federación Mexicana de Futbol y la gente de los (billetes), es completar 20 oncenas que dizque para hacer más competitivos los torneos, como dijera el compa Loba (¡anza!,), ECOS Deportivos que ya lo hicieron muy malicioso, como que su cerebro, no acepta esto, pero allá los aficionados que se la sigan creyendo y punto…..Mil disculpas pide ECOS Deportivos a mis bastantitos lectores por el error de haber dejado fuera a un gran pelotero que cuenta también con 17 temporadas en Ligas Mayores, si lector habíamos señalado en anterior comentario que los peloteros que pueden presumir haber jugado en la gran carpa durante 17 campañas, Fernando “Toro “Valenzuela, el Gran tercera base Don Aurelio Rodríguez y el tremendo utility, Juan Gabriel Castro y punto….. Leyendo un poco la amena columna que escribe el gran veterano dentro del balompié Mexicano , si lector aguantador nos referimos a HUGOL, en donde señala que le gustaría ver que todas las Instituciones que mueven el balompié mexicano, fueran (autónomas), para que realmente alcance el lugar que merece, uff y recontra uff, ECOS Deportivos siempre ha reconocido a Hugol como uno de los grandes, salido de la liga mexicana de futbol, como ejemplo de las generaciones, pues con su actuar dentro de las mejores canchas de otros lares, siempre su comportamiento dentro y fuera de ellas fue ejemplar, además que dio muestras de la calidad de jugadores mexicanos que son capaces de sobresalir, sus títulos como el mejor goleador lo demuestran, volviendo a los deseos de Hugol, de que todas las Ligas del balompié mexicano, sean autónomas, pues son buenos deseos, pero ECOS Deportivos considera que se quedará en eso para HUGOL. Sí, lector conocedor…pues él mismo sabe, como se manejan muy en especial los altos mandos de la Federación ….es más, lector distinguido, para un servidor, es como pedirle a los políticos corruptos, que regresen el dinero…Peloteros de ligas mayores, están que echan chispas por entrar en acción dentro del beisbol del gran circo, así lo palpa ECOS Deportivos que se da la yuca disfrutando del partido de su preferencia, a decir verdad lector amigo, todas las escuadras tanto de liga Nacional, como de Liga Americana, están alcanzando casi, casi su nivel, consideramos que dentro de los 21 días que falta para el umpire de home, grite el tradicional grito de “Playbol” en ambas ligas, para que los cientos de peloteros salten a los diamantes a defender. Por: Paco Castañeda R.

Ecosdeportivos09@hotmail.com Comentarios comentarios Previous Post ¡Fuera la Coca-Cola!

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.