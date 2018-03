EL VETERANO LANZADOR ÓLIVER PÉREZ, A PUNTOS DE CUMPLETAR 16 TEMPORADAS EN EL BEISBOL DE GRANDES LIGAS….Así, es lector aguantador, el lanzador Sinalonse de brazo equivocado, Óliver Pérez, está a un TRIX de sumarse a los lanzadores mexicanos que cuenta con 16 temporadas jugando en el beisbol de la Gran Carpa, Óliver Pérez acaba de firmar contrato de ligas menores con la escuadra de los otrora campeones Rojos de Cincinnati, solamente hace falta que aparezca dentro del roster de la máquina roja del Cincinnati para unirse a dos grandes peloteros como lo fueron Vinicio Castilla y Jorge “Charolito” Orta que cuentan con 16 temporadas dentro del beisbol gabacho, ¡ah!, y porque no decirlo, lector aguantador, que si este veterano lanzador Óliver Pérez consigue buenos números vistiendo la franela de los Rojos de Cincinnati, bien podría unirse al selecto grupo del “Toro” Fernando Valenzuela y al gran tercera base don Aurelio Rodríguez , (qepd), que terminaron su carrera con 17 exitosas campañas que disque en el mejor beisbol del mundo, todo…absolutamente todo puede suceder, por eso suceden tantas cosas y punto….VOLTERETAS Y MÁS VOLTERETAS DENTRO DEL TORNEO CLAUSURA 2018 DEL BALOMPIÉ MEXICANO….A decir verdad lector aguantador, ECOS Deportivos, por más que le busca, no encuentra la “bolita”, al respecto del comportamiento de los futbolistas tanto de los llamados “Bomba” (refuerzos) como los “Made In México”, simple y sencillamente habrá que seguir los pasos a la oncena de la pandilla del Monterrey, inició un torneo con tintes de ser una oncena que estaría dentro de los punteros y ahora, ya ocupa el último lugar en la clasificación a la cacaraqueada Liguilla con 15 unidades, en cambio ahí tienes a una oncena que si hacer tanto ruido, (camoteros del Puebla), ocupan el quinto sitio de la tabla y lo que sorprende más aún a ECOS Deportivos es ver a las oncenas que andan dando tumbos en este Clausura, llámese Cruz Azul, CHIVAS, LEON, Pachuca inclusive PUMAS Universitarios, del Veracruz ¿qué podemos comentar?, que está prácticamente nominado dentro de la tabla del descenso, para que te formes tu propia idea lector amable, deja te paso al costo si hoy se terminara el rol regular del presente torneo CLAUSURA 2018 de la desangelada Liga Futbolera MX, así quedarían las oncenas dentro de la fiesta grande de la Liguilla, “Guerreros” del Santos Laguna en primer lugar con 20 unidades, los millonetas del América con 18, al igual que los “diablos” rojos del Toluca y TIGRES Universitarios, los sorpresivos “camoteros” del Puebla con 17 al igual que los “Canes” de la Coqueta Tijuana, los purépechas de Monarcas Morelia con 16 y la pandilla del Monterrey con 15. Échale un vistazo lector aguantador a los 8 equipos que pasarían a la Liguilla y ve, para que analices si nuestro futbol está en crecimiento, quedarían fuera Pumas, Tuzos del Pachuca, la fiera el León, Rayos del Necaxa, Gallos Blancos del Querétaro, el Tiburón Rojo del Veracruz, los ya merito de la máquina cementera de la Cruz Azul, el rebaño sagrado CHIVAS, Lobos BUAP y los rojinegros del Atlas, al ver esto, le darás la razón a ECOS Deportivos que en varias ocasiones ha comentado que aún nuestro balompié mexicano, es ratonero, aún no alcanza un nivel de respeto, pero mientras nos sigamos llenando de jugadores extranjeros, uff y recontra uff, solamente hay que esperar a que la Federación Mexicana de Futbol y algunos dueños de equipos, no acepten aún más de los que tenemos, pues entonces nuestros futbolistas mexicanos y los canteranos muy en especial, tendrán que salir a otros lares a buscarle, oye lector amable y ahora con la nueva de que no habrá ascenso, uff y recontra uff, pues en la mamá le darán más en la torre a nuestros futbolistas y punto. Por: Paco Castañeda R.

