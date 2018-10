Por: J. Francisco Castañeda R.

CON BATEO DE LARGO METRAJE, YANQUIS EMPATO LA SERIE DIVISIONAL A MEDIAS ROJAS DE BOSTON 6-2…Uff y recontra uff, a decir verdad lector amigo, tenemos que reconocerle la buena salida del lanzador Masahiro Tanaka quien le mojó la pólvora a sus acérrimos enemigos (deportivos claro está), Medias Rojas de Boston, pero aquí tenemos que reconocer que los dos palos de vuelta entera de Gary Sánchez y uno mas descomunal de Aaron Judge, fue la clave para que Yanquis igualara la Serie a un triunfo por bando Boston, oye lector conocedor, lo que son las cosas, este tipo de confrontaciones como que al gran lanzador que inició el partido por Medias Rojas de Boston, David Price, no se le ha dado, pues en esta ocasión solamente pudo sacar 5 Outs en su estancia arriba de la lomita de las responsabilidades, este partido significa mucho para la tropa del “Pasivo” Manager de Yanquis, puesto que el partido número 3 se estará llevando a cabo en casa de los bombarderos del Bronx, entonces ya con el jugador número 10 a su favor, (el aficionado pues), tendrá más confianza, hasta el momento no han designado a sus lanzadores abridores para este tercer desafío, para ECOS Deportivos que se considera territorio YANQUI, ojalá y que Giancarlo Stanton se una a sus compañeros Gary Sánchez y Aaron Judge y haga explotar su majagua, en realidad si que le ha quedado a deber a sus seguidores y es cierto lector amable, pues la carretonada de cueros de rana, no se han hecho valer a la hora cuando realmente lo necesita el equipo y puno…..APARECIO NUEVAMENTE (EL MUÑECO INFERNAL), CON PAR DE “PEPINOS”, SI LECTOR FINO NOS REFERIOS A HIRVIN LOZANO….Uff y recontra uff, con este par de golecitos, el mexicano que viste la playera del PSV de Holanda, pues realmente volvió a ser la nota deportiva de ocho columnas y no es para menos, pues el “Chucky” en este partido contra la escuadra del VVV Venlo, prácticamente lucio enormidades, además que su amigo de siempre, Erick Gutiérrez también anotó su golecito completando la goleada de 4-0, con este resultado Hirvin “Chucky” Lozando completa en su cuenta personal 7 goles, este (chaval), está demostrando que realmente sabe hacer su trabajo dentro del engramado, que no necesita de tantas alabanzas como se les dan a otros fut-bolistas, hablando futbolísticamente, de media tabla, o mejor dicho sea lector amigo, a fut-bolistas que aún no han demostrado casi nada en la cancha y ya los quieren hacer Ídolos, “Chucky” Lozano en un chico rato, lo veremos jugar en otro club de renombre, con perspectivas altas de sobresalir y punto…..ASTROS DE HOUSTON A UN TRIX DE DEJAR EN EL CAMINO A INDIOS DE CLEVELAND….Asi es lector distinguido de ECOS Deportivos, el partido número DOS, estuvo bastante peleado, recordaras lector aguantador que Indios fue el primero en ponerle Número a la casa, pero el lanzador de Housto Gerrit Cole cerró la puerta y no permitió más carreas logrando que sus compañeros fabricaran durante la siguientes capítulos 3 rayitas, terminando así el partido a favor de los actuales Campeones de la Pasada Serie Mundial Astros de Houston, en este partido lector aguantador, tuvimos la bella oportunidad de ver en acción al cerrador mexicano, Roberto “Cañoncito” Osuna, quien lucio arriba del cerrito en donde lanzo una entrada un tercio, para acreditarse su primer rescate en Series Divisionales de liga Americana, el dia de hoy será el tercer partido por la Serie, entonces Astros de Houston, lleva caballo pues cuenta con dos triunfos sobre la escuadra de Indios de Cleveland y punto….Nuestro espacio lector fino hasta aquí, entonces acepta mi invitación para que nos leas el días de mañana, en otro comentario más….Dios mediante y punto….

Comentarios

comentarios