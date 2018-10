ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

CON TREMENDO RELEVO DEL MEXICNAO JOAKIM SORIA, BREWERS SE IMPUSO EN DIEZ EPISODIOS A ROCKIES DE COLORADO 3-2…. Uff y recontra uff, Oye fino lector, a decir verdad todo parecía indicar que la novena del equipo de Cerveceros de Milwaukee se enfilaría a fácil triunfo ante la escuadra de Colorado, pero que va, esta novena de Rockies dio la sorpresa y el susto al conjunto de Cerveceros, pero deja te paso al costo lector aguantador como se vivió este primer encuentro de la Serie por el Titulo Divisional de Liga Nacional, resulta que por un 16 la escuadra de Colorado, no le sacó el juego que prácticamente ya tenían en la bolsa los Cerveceros, resulta que en la parte alta del noveno rollo, el manager de Cerveceros de Milwaukee, según él mando a cerrar la puerta a su mejor relevo, pero que crees lector amigo, que este lanzador, fue recibido con tres imparables, imparables que se convirtieron en carreras, exactamente en dos para empatar dramáticamente el partido, ya en el cierre del noveno rollo, no hubo nada para nadie, entonces el alto mando de Cerveceros, trajo del calentadero al mexicano en la entrada 10 a que se hiciera cargo de la lomita, aquí Joakim Soria demostró de porque ha permanecido en el beisbol de grandes ligas, se fajó a la hora cero sacanso a ritmo de (Conga) los tres Outs, entonces vino la debacle para el relevo de Colorado, con dos Outs fuera del décimo rollo, llegó el imparable para dejar tendidos en el terreno de las acciones a Colorado, que quiere decir con esto?, que “tintos” en sangre, Cerveceros se llevó el primero de la Serie por el Titulo Divisional de Liga Nacional y por ende el triunfo fue para el lanzador mexicano Joakim Soria, a propósito de este experimentado pitcher, según captaron nuestras antena deportivas es el primer partido que obtiene en su larga carrera dentro del beisbol de la gran carpa y punto ….CON 14 NOVENA ARRANCARA EL PROXIMO TORNEO DEL BEISBOL DE LIGA AGRARIO RURAL DEL VALLE….Asi lo dio a conocer su presidente señor Roberto “Mono” Serna, se anuncia el arranque del Torneo Oficial para el próximo 14 de Octubre en el estadio Reynaldo Quiroz del Ejido Lagunitas, este arranque del beisbol Rural, el Torneo llevará el nombre de los (DIEZ GRANDES), Alejandro Cota Urias, Armando “Choya” Hernández Bustos, Gaspar Espinoza Soto, Ricardo Albarrán Cruz, Jorge Hernández Zavala, Francisco Mendoza Torres, Rogelio Aceves Montaño, Pedro Núñez Muñoz, Francisco Alegría Mendoza y Damián Figueroa Espinoza…Ah!, las escuadras ya inscritas son: MINEROS, REPETIDOS, COTA’S TEAM, CUBANITOS, INDIOS, LARA’S TEAM, HALCONES, APACHES, CACHORROS, VENADOS, BUCANEROS, DRIVE IT FAST CAR-WASH, YAQUIS, entonces la invitación que gira el presidente de la Liga Agrario Rural del Valle a las personas que deseen incursionar con equipo, aún hay tiempo para que lo registren y formen parte de este Torneo que se estará inaugurando en fecha próxima, para mayor información, constatar al presidente de la Liga señor Roberto “Mono” Serna y punto….ROL DE LA JORNADA 4 DEL BEISBOL MASTER 50 Y MAS PARA ESTE DOMINGO 7 DE OCTUBRE….En el primer desafío a partir de las diez de la mañana, entrarán al terreno de juego del campo mágico de la Tuxpan y la calle 23, Club Charros contra el Club FICTICIOS y a partir de las dos de la tarde, Club Toros se medirá a la novena del Club TROKEROS, en tas ocasión descansará la escuadra del Club Deportivo-social 30-50 de Birrieria El Compadre, esta es la doble cartelera del beisbol del RECUERDO para llevarse a cabo en los terrenos del campo de los numéricos del 30-50 y punto……

