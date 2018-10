ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

CON PALO TEMPRANERO DE VUELTA ENTERA DE AARON JUDGE, YANQUIS DEJO FUERA A OKLAND POR EL COMODIN DE LIGA AMERICANA….Asi fue lector aguantador, Ah!, también tenemos que hacer mención que el abridor por Yanquis Luis Severino, mantuvo en un puño a los toleteros de Atléticos de Oakland durante cuatro episodios, además que se sostuvo arriba del cerrito, Judge produjo las primera dos carreras, después en el sexto rollo, los del uniforme a rayas, lograron otras dos carreras producto de un Triplete de Luke Voit para completar en este episodio cuatro rayitas, que quiere decir con esto?, que Yanquis hizo sonar sus majaguas y terminó por agenciarse un triunfo creo yo, bastante cómodo de 7-2, con este resultado Yanquis logró hacerse presente en los próximos Play-off de liga Americana Divisionales, oye fino lector lo curioso de este caso, es que a los otrora campeonísimos Yanquis de Nueva York, les tocó enfrentarse hoy Viernes contra sus acérrimos enemigos, si amable lector contra Medias Rojas de Boston, que quiere decir con esto?, que las cosas estarán al rojo vivo, por el lado de los tumba-bardas querrán sacarse la espina de las derrotas sufridas durante la campaña regular por Boston, y los Medias Rojas, harán lo posible por seguir con el dominio contra Yanquis, esto será suficiente para que los estrategas echen toda la carne al asador, Ah!, lo que son las cosas lector amigo, ninguo de los Manager tanto de Yanquis, como de Boston, quisieron revelar a su pitcher abridor, oye lector amable, tal parece que la novena de los bombarderos del Bronx ya despertaron con la majagua y eso es bueno pues es aquí en estas Series cuando se necesita que hagan explosión, esto será determinante para que Yanquis agarre ventaja en esta serie por el Banderín Divisional en Liga Americana que será para la novena que gane tres de 5 probables partidos….Animo Yanquis!!…si se puede, quien dijo que no se podía? Y punto….EL “TUCA” FERRETTI, YA CONFIRMO A SUS 26 JUGADORES QUE HARAN FRENTE A COSTA RICA Y A Chile….Asi de sencillo lector aguantdor y como siempre sucede, hay sorpresas y nuevos convocados, por lo pronto deja te paso al costo lector aguantador, que el “tormentoso” DT interino del TRI, convocó a dos fut-bolistas entre ellos el arquero de Chivas por su gran actuación que tuvo contra los millonetas del América, también de Chivas estará presente en estos próximos partidos de Fogueo contra Costa Rica y Chile, el joven José Carlos Van Kankin, como la vez lector aguantador, para ECOS Deportivos esto que está haciendo el “Tuca”, es ir preparando a jóvenes que en otros tiempos no se tomaban en cuenta, pues los puestos para formar la selección, prácticamente ya estaban dados, entonces en esta nueva era, se antoja que de aquí al 2022 que es cuando debe de estar lista la selección mexicana de fut-bol en el Mundial de Qatar, pues habrá jóvenes fut-bolistas ya cuajados y con cuatro o cinco veteranos ya fogueados, pues ya de perdis se puede lograr hacer un papel bastante decoroso, esto si cuando se designe al nuevo estratega, no echa a perder el proyecto ya iniciado por el “Tuca”, pero no hay que adelantarnos a los hechos, será mejor esperar y punto….CON 15 NOVENA ARRANCARA EL PROXIMO TORNEO DEL BEISBOL DE LIGA AGRARIO RURAL DEL VALLE….Asi lo dio a conocer su presidente señor Roberto “Mono” Serna, se anuncia el arranque del Torneo Oficial para el próximo 14 de Octubre en el estadio Reynaldo Quiroz del Ejido Lagunitas, este arranque del beisbol Rural, el Torneo llevará el nombre de los (DIEZ GRANDES), Alejandro Cota Urias, Armando “Choya” Hernández Bustos, Gaspar Espinoza Soto, Eicardo Albarrán Cruz, Jorge Hernández Zavala, Fracisco Mendoza Torres, Rogelio Aceves Montaño, Pedro Núñez Muñoz, Francisco Alegria Mendoza y Damián Figueroa Espinoza y punto…..

