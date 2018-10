Por: J. Francisco Castañeda R.

EL 13 AHORA FUE DE BUENA SUERTE PARA COLORADO, DERROTO EN TREPIDANTES 13 ENTRADAS 2-1 A CHICAGO CUBS….Uff y recontra uff, (quien dijo por ahí, que el número 13 es de mala fortuna?), quien sabe, pero lo cierto es que a la novena del equipo Rockies de Colorado, les cayó a todas margaritas, pues fue exactamente en este capítulo fino lector en donde el emergente Tony Wolters rompió el empate con tremenda línea para darle el triunfo 2-1 a su novena de los Rockies de Colorado, con esta terrorífica victoria, le dio el pase a su equipo a la siguiente ronda de Play-off dentro de la Serie Divisional de Liga Nacional, oye fino lector este pelotero que salió de la caseta de Colorado, es un cátcher suplente que ahora salió en cambio y demostró que todos los peloteros que conforman el Roster dentro de un equipo, por algo están ahí, ahora esta novena de Rockies de Colorado, se estarán enfrentando a los Cerveceros de Milwaukee en su casa en serie de 5 partidos, buscando claro está el Titulo Divisional del beisbol de Liga Nacional, a decir verdad, a ECOS Deportivos, no le había tocado presenciar estos empates por el COMODIN, muy peleado en Liga Nacional y punto…..ALGUNOS EMPRESARIOS DE POR ALLA CON LOS “GABACHOS”, SIGUEN COMENTANDO RESPECTO A LA DECISION DE LOS JUECES QUE LE DIERON EL GANE A SAUL “CANELO” ALVAREZ….Uff y recontra uff, así lo mencionaron en rueda de prensa, es por eso fino lector y no por otra cosa, que ya empezaron a trabajar el TERCER combate entre estos pugilistas, es más lector conocedor, que te puedo decir, si tú al igual que ECOS Deportivos, no se van con el canto de las sirenas, estos empresarios saben que el único que les llena las arenas y por ende les da a ganar la carretonada de cueros de rana, es el oriundo de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco y este boxeador se llama Saúl “Canelo” Alvarez, pero quiérase o no, el mexicano es que en la actualidad se puede dar el lujo, o ponerse sus moños, como tu gustes lector amigo, es mas de escoger a su próximo rival, ya no el que designe el Consejo Mundial de Boxeo, entonces este posible tercer “agarrón” entre el Kazajo y el “Canelo” Alvarez, será después de que el Campeón de los Medios, defienda su cinturón, creo yo que está programado a llevarse a cabo en el mes de las posadas, Diciembre, luego ya que Golovkin cumpla los cuarenta años, veremos si le damos la oportunidad de otro pleito y que se gane buenos billetes, pues el Kazajo, no jala gente y lo que los empresarios desean ver que les caiga la (carretonada de cueros de rana) y punto….ANUNCIAN EN LIGA RURAL, LA TRADICIONAL COPA BEISBOLERA 2018….Asi es lector amable, esta tradicional Copa que Liga Rural del Valle promueve cada año, arrancará el próximo Domingo 7 de Octubre en el Estadio Reynaldo Quiroz, el primer desafío según lo hizo saber el presidente de la Liga, Roberto “Mono” Serna, esta siendo programado para llevarse a cabo a partir de las once de la mañana, los contrincantes serán: CUBANITOS VS. LARA’S TEAM y en el segundo de esta doble cartelera, se enfrentarán las novenas de REPETIDOS contra la escuadra de DRIVE IT FAST, entonces no hay que pensarla dos veces lector amable, habrá que ir a pasar al Valle un Dominguito de sano esparcimiento y disfrutar de las acciones de este doble encontronazo beisbolero, Ah!, esta Tradicional Copa Beisbolera, llevará el nombre muy merecido por cierto, de nuestro buen amigo “El Dialbo” SANTOS PAEZ GARCIA y punto…Nuestro espacio hasta aquí, mejor te invito el dia de mañana lector aguantador a otro comentario más…..Dios mediante…..

