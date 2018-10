ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

LANZADORES MEXICANOS QUE BIEN PODRIAN APARECER ARRIBA DEL CERRITO DEL BEISBOL EN GRANDES LIGAS….A continuación te damos a conocer lector amigo, quienes son los pitchers nacionales que estarán con sus equipos peleando dentro de los primeros Play-off, Roberto “Cañontio” Osuna que fue contratado a última hora por la escuadra de los actuales Campeones de la pasada Serie Mundial, Astros de Houston, Oliver Pérez quien cuenta con suficiente experiencia, dado su trayectoria en el beisbol gabacho, que viste en la actualidad la casaca de Indios de Cleveland, Joaquim Soria de Cerveceros de Milwaukee, otro lanzador que suma bastantes partidos lanzados en el beisbol de la gran carpa, otro de los lanzadores con experiencia es sin lugar a dudas el “Zurdo” Jorge de la Rosa quien quizás corrió con buena fortuna, pues de último momento fue rescatado por la novena de Cachorros de Chicago, otro mexicano que viste la franela de los Cubs, es Jaime García, aunque no tuvo una destacada actuación, bien pudiera ser llamado del calentadero, Julio Urias, que apenas salió de su lesión y que fue activado nuevamente con el equipo grande de Dodgers de Los Angeles, este lanzador de 22 años, ya lo utilizaron como relevo con pocos Innings, Luis Cessa del campeonísimo Yanquis de Nueva York, quien a quien lo han estado utilizando con relevo y ha estado reular arriba del cerrito y por último Héctor Velazquez quien viste la casaca de Medias Rojas de Boston, este diestro, como abridor al inicio de la campaña, se miró bastante bien, es otro de los lanzadores con más probabilidad de aparecer como apaga fuegos, aquí tienes a los lanzadores mexicanos lector aguantador para que veas quienes tienen la bella oportunidad de salirle al “toro” en estos primeros Play-off del beisbol de la gran carpa y punto…..EL CRONISTA DEPORTIVO, “EL NEGRO” DOS SANTOS, MENCIONO EN COMENTARIO, QUE EL “PIOJO” MIGUEL HERRERA DEBERIA DE RENUNCIAR AL AMERICA….Uff y recontra uff, si te digo lector aguantador que muchos de los ex –futbolistas y comentaristas deportivos, ya analizan el comportamiento que está teniendo el “Piojo” Miguel Herrera al frente de los millonetas del América, si se la ha llevado en puras críticas contra los silbantes, “el negro” Dos Santos mencionó en su comentario, que sería mejor que el “Piojo” analizara en donde le ha estado fallando su equipo y ponerse a trabajar al respecto, esto en lugar de andar criticando cada partido, uff y recontra uff, oye fino lector, el “Piojo” agarrará el consejo, o le contestará a Dos Santos, esto lo veremos en un chico rato, si se calma el “Piojo”, o bien tendremos en puerta otra telenovela, esperemos programas, HOY EL PARTIDO ESPERADO ENTRE YANQUIS DE NUEVA YORK Y ATLETICOS DE OAKLAND, POR EL WILD-CARDS…Asi de sencillo lector amigo, no hay día que no se llegue…ni fecha que no se cumpla, entonces el dia de hoy lector aguantador, habrá que estar muy al pendiente en el aparato receptor que le dieron por llamar televisión y no perderse detalle alguno de este esperado partido entre estas escuadras en donde el ganador, se estará enfrentando dentro de los primeros Play-off al conjunto de Medias Rojas de Boston, dentro del terreno de las apuestas fino lector, los “Chilos” están dando una ligera ventaja a los bombarderos del Bronx, exacto a Yanquis de Nueva York, ECOS Deportivos que conoce un 16 dentro de esta disciplina deportiva, además que simpatiza con esta novena del uniforme a rayas, asegura que en realidad será un partido (de poca madre), te explicaré lector aguantador porque, Atléticos de Oakland a pesar de ser una novena muy discreta, ha tenido una campaña a todas margaritas y bien pudiera seguir dando sorpresas, por el lado de Yanquis, si los bombarderos del Bronx, continúan echando a volar a doña blanca, uff y recontra uff, pues simple y sencillamente será el rival de sus acérrimos enemigos Medias Rojas del Boston y punto…..

