Por: J. Francisco Castañeda R.

EL JOVEN ARQUERO DE CHIVAS RAUL GUDIÑO, LUCIO ANTE MILLONETAS DEL AMERICA EN EL CLASICO DE CLASICOS 1-1…Así fue lector aguantador, a decir verdad fue un partido de ir y venir, las oncenas realmente se entregaron buscando siempre hacer daño al rival, para ECOS Deportivos que no se va con el canto de las sirenas, el rebaño sagrado quien fue el primero en ponerle número a la casa, contó con la intervención de su joven arquero, quien defendió su cabaña con coraje y entrega paró dos que tres disparos con malas intenciones y por si fuera poco, tapó el tiro de penal que ejecutó Mateus Uribe de los millonetas del América en las postrimerías el partido, para así conservar el empate a un gol por bando, oye lector amable, ECOS Deportivos hasta la fecha no entiende a los directores técnicos, del por qué cuando van ganando por la mínima diferencia, echan atrás a su oncena supuestamente a conservar la victoria, en esta ocasión fue el conjunto dirigido por “Pepe” Cardozo que se miró el cambio del rebaño sagrado, y según reza un refrán, que para un servidor es muy cierto, (que la mejor defensa, es el ataque), y en estos casos que señalamos, deciden los “chilos” en defenderse, volviendo a este pasado Clásico, a ECOS Deportivos le gustó el desempeño de los jóvenes fut-bolistas del equipo del pueblo, pues le jugaron la mayoría del partido, (safo en los últimos minutos), al tú, por tú, a la legión de extranjeros del “Piojo” Miguel Herrera, a propósito de este “Bravucón” DT del América, salió vociferando del mal arbitraje, oye lector conocedor, tenemos que regresar el video cuando el “Piojo” y su gente recibió por parte del silbante Santander, dos que tres (alivianes), una falta cometida contra un jugador del Puebla fuera de los linderos del área grande, pero el silbante tenia que aplicar la ley de la ventaja, pero…no señor, paró el partido cuando el delantero del Puebla iba a encarar al arquero del América y por ultimo, el tremendo fuera de lugar de Bruno Valdez con el gol de la victoria, a que “Piojo”, ahí si el arbitraje, estuvo bien, volviendo al partido, para ECOS Deportivos y la mayoría de los aficionados que se hicieron presentes en el Azteca, fue un clásico más o menos y punto…..JORNADA 11 DEL PARTURA 2018, ESTUVO LLENO DE SORPRESAS….Asi de sencillo fino lector, empezaremos por la actuación que tuvieron los “Zorros” del Atlas quienes recibieron a la potente escuadra de “Diablos” Rojos del Toluca, quienes no los intimidaron, al grado tal lector aguantador, que termino la oncena roji-negra imponiéndose con un claro marcador de dos goles a cero, bueno lector aguantador a decir verdad, los “Camoteros” del Puebla, dentro del primer tiempo fueron dominados por los ahijados de Cristante, solamente que sus delanteros traían la mira rumbo a “Chalma”, además que sufrieron tempranera expulsión del “Sangroncito” de Tuben Sambueza, esto vino a dar al traste con la actuación de los “Demonios” del Toluca, para ECOS Deportivos fue un merecido triunfo por la oncena roji-negra, otra de las oncenas que también dio grata sorpresa, fue Lobos BUAP, quien goleo a los Purepechas del Monarcas Morelia al son de tres “Pepinos” contra uno, con este resultado, estas oncenas ganadoras, no consiguieron nada, solamente un pequeño respiro, pues sus números dentro de la tabla general, nos les da para aspirar a nada, tanto Lobos BUAP, como “Zorros” del Atlas, están ocupando el frio sótano del APERTURA 2018 y punto….Nuestro espacio ya no dio mas, entonces mejor te invito amable lector el dia de mañana, a otro comentario más…..Dios mediante y párale de contar y punto…….

Comentarios

comentarios