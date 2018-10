ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañedas R.

YANQUIS DE NUEVA YORK, TIENEN CIERRE CICLONICO IMPONIENDO NUEVO RECORD EN HOME-RUN EN UNA CAMPAÑA….Uff y recontra uff, asi de sencillo lector aguantador, muy al estilo de los (Bombarderos del Bronx, nuevamente sus acérrimos enemigos (deportivos), Medias Rojas del Boston tuvieron que aceptar dos home runs de largo metraje, aparte de que cayeron nuevamente ante Yanquis, quedarán en el libro de la historia como la novena que contribuyó para que esta novena del uniforme a rayas, estableciera otro Record que estaba en manos de la escuadra de Los Marineros de Seatlle desde 1997, pero deja te paso al costo a grandes rasgos como sucedieron las cosas, fue un partido en donde según los (seguidores de Medias Rojas), le dieron oportunidad a peloteros que deben irse fogueando, pero eso no importa, los Records forman parte del equipo que con esfuerzo y entrega, logran este tipo de hazañas, (por algo son llamados records), fue el pelotero de Yanquis el Venezolano Gleyber Torres quien largó el home run para que Yanquis estableciera en el beisbol de la Gan Carpa, otro Record, ahora fue el de los palos de vuelta entera que a lo largo de la campaña los peloteros que conforman esta escuadra del Campeonísimo Yanquis de Nueva York (sigue siendo mi equipo fino lector), lograran 265, Ah!, para variar Giancarlo Stanton pegó otro para aumentar, también lector amable no podemos dejar en el tintero, que Yanquis con este triunfo ante la poderosa novena de Medias Rojas del Boston llegó a100 triunfos, uff y recontra uff, ojalá y que esta novena que es dirigida por el (pasivo) manager Aaron Boone, le siga acompañando la buena fortuna ahora que se enfrentarán por el COMODIN ante la escuadra de Atlético de Oakland, esperemos pues que sigan cayendo los tablazos de vuelta entera a favor de Yanquis de Nueva York y punto…..LOS FELINOS “TIGRES” UNIVERSITARIOS, EMPIEZAN A RUGIR FUERTE, 2-0 AL GALLO BLANCO DEL QUERETARO….Asi sucedieron las acciones en el corral del Gallo, fue un triunfo en donde, la neta camioneta, los ahijados del “Tormentoso” DT Ricardo “Tuca” Ferretti lucieron a placer, se adueñaron del esférico y lograron el objetivo de sacar los 3 puntos en Querétaro, con este resultado, TIGRES se mete de lleno dentro de los primeros 5 lugares de la Tabla General, entonces como en anteriores Torneos, esta oncena Regia, siempre ya cuando faltan 6 o 7 fechas para que finalice el rol regular, empieza a carburar terminando por clasificar a la disque Gran Fiesta de la Liguilla, el autor del par de (pepinos) fue el Español GIGNAC y punto….Ya que andamos por este rumbo del APERTURA 2018, una vez más la maquina cementera de la Cruz Azul, terminó mordiendo el polvo, ahora si Tuzos del Pachuca, les dio hast pa’llevar 3-1, uff y recontra uff, lo bueno de todo esto lector conocedor, que el Cruz Azul tuvo un buen arranque y se ubica dentro de los primeros lugares de la tabla general, esto le servirá de mucho, sus 23 puntos con lo que cuenta hasta el momento, bien podría lograr el objetivo de estar dentro de los 8 escuadras que disputarán la Liguilla, pero esto no quiere decir, que la máquina ya empiece a pasar aceite nuevamente y que necesita de ir a revisión, no señor, son cosas que pasan dentro de cualesquier oncena y mas aún cuando estamos hablando de nuestro balompié mexicano, que aquí como das una de cal, das dos de arena y por favor fino lector, no vayas a decir que NO!, pues el pan nuestro de cada dia que vivimos estas experiencias y punto…Nuestro espacio hasta aquí, dejamos solamente para invitarte lector amigo, a otro comentario más el dia de mañana….Dios mediante…..

Comentarios

comentarios