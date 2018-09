ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

DEFINITIVO: EN EL BEISBOL DE LIGA AMERICANA, YA AMARRARON; BOSTON, INDIOS DE CLEVELAND Y ASTROS DE HOUSTON….Asi es lector conceder, esto ya se venía venir, si pues estas novenas demostraron a lo largo del rol oficial que traían con que figurar dentro de los primeros planos, entonces ya decidido el asunto entre los punteros del beisbol de Liga Americana, solamente lector distinguido, tenemos que esperar a que el próximo Miércoles, cuando se enfrenten las novenas de los segundos lugares mejor posesionados como lo son Yanquis de Nueva York y la sorpresiva novena de Atléticos de Oakland para saber quién obtendrá su boleto dentro del WILD-CARDS para saber quien estará en los primeros Play-off de Liga Americana, uff y recontra uff, a como están terminando Oakland y Yanquis, es de suma importancia que su último partido entre Yanquis y Tampa Bay, el “zurdo” CC. Sabathia les haya dado el triunfo a los otrora campeonísimos Yanquis de Nueva York, (mi equipo), pues tendrán a su favor al jugador número 10, si lector aguantador a su afición y punto….QUE EL CLASICO DE CLASICOS, CHIVAS-AMERICA, YA NO LEVANTA TANTO VAPOR…Asi se palpa fino lector, a decir verdad es por tantos Clásicos que tenemos, que el Clásico Joven, que el Clásico-Regio, que el Clásico Capitalino, que el Clásico de Clásicos, uff y recontra uff y de todos estos Clásicos, muchas de las veces resultan muy sosos, entonces será mejor que en esta ocasión, los involucrados, solamente salten al terreno de las acciones y brinden a a sus seguidores un buen partido, si que complazcan a sus seguidores, que son los que realmente hacen posible estos muchos Clásicos, en esta ocasión las oncenas que se odian, con odio Jarocho, llegan en un momento en donde realmente el partido estará en el alambre, a decir verdad los jóvenes fut-bolistas del rebaño sagrado (sigue siendo mi oncena favorita), tendrán que demostrar que les pueden jugar al tú por tú, a la legión de extranjeros con que cuentan los millonetas del América, no sería nada raro, que los ahijados de “Pepe” Cardozo saquen los tres puntos del estadio Azteca, cuestión de que “Pepe” Cardozo elija un buen parado, sobre todo ojalá y que mande a sus mas veloces jugadores, a jugarles al conjunto de Coapa, el do uno, este es veneno puro para los ahijados del “Bravucón” Miguel “Piojo” Herrera, entonces para ECOS Deportivos lo mas saludable en este partido, será la entrega de los 22 jugadores que estarán dentro del engramado, si lector conocedor, que complazcan al respetable, pues son ellos los que sostienen el espectáculo y punto…..QUE PARA DETECTAR A LOS AGRESORES EN LOS ESTADIOS SE INSTALARAN CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO….Esto asi lo manifestó el presidente de la Liga Fut-bolera MX, señor Enrique Bonilla, oye fino lector, el malicioso de ECOS Deportivos, como que salieron a decir esto, solamente por el “Zafarrancho” en donde una persona salió seriamente lesionada, entonces como Santo Tomás…ver para creer, ojalá y que ahora si sea de a de (vis), ECOS Deportivos asegura que de ser cierto esto de la Instalación de Cámaras de circuito cerrado en donde las autoridades tendrá la oportunidad de estar observando a los que la “Rieguen”, pues tendrán más fácil la investigación y aplicarles severa sanción, ECOS Deportivos sugiere que en todos los deportes a estas personas que asisten solamente a poner en riesgo la seguridad de las familias, pues que definitivamente le negaran el acceso a las canchas y diamantes deportivos, seguro estamos que esta sería una medida bastante aceptable para que las familias ingresaran con tranquilidad a presenciar su deporte favorito y punto….Nuestro espacio CHULUM!!, y punto…..

