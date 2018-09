ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

CABALLEROS AGUILAS DE MEXICALI, COMPLETAN YA SU ROSTER PARA LA PROXIMA TEMPORADA DEL BEISBOL DE LIGA MEXICANA DEL PACIFICO….Así de sencillo fino lector, el dueño de la novena de los Caballeros Águilas de Mexicali Dio Murillo, la neta camioneta, ha estado trabajando a todo vapor en busca de los refuerzos idóneos para reforzar a sus caballeros Aguilas, este Club ya ha sostenido varios partidos de fogueo por allá en la Unión Americana, lo cual habla bien de la directiva emplumada, dentro de los últimos refuerzos que se han contratado y que ya algunos han participado con esta novena Cachanilla, entre ellos, Jon del Campo, Juan Pérez, Jaske-mate Sánchez, Daniel Castro, Javier Salazar, que quiere decir con esto?, que prácticamente los Caballeros Aguilas de Mexicali completaron ya su Roster para la ya próxima temporada oficial del beisbol de Liga Mexicana del Pacifico, entonces fino lector, tendremos que irnos preparando para ir al nido de los Aguilas a presenciar la Inauguración que sin lugar a dudas se iniciará con la presencia del Campeonísimo Naranjeros de Hermosillo, (mi equipo), entonces lector aguantador, ya faltan escasos días para que nuevamente festejemos los grandes lances que se ven dentro de este beisbol del Pacifico, el cual es considerado como el mejor, en donde se juega una pelota mas (caliente) y tú sabes lector aguantador que el aficionado que ama y respeta esta disciplina deportiva, no se equivoca, ojalá hay que decirlo, que la directiva de los campeonísimos, ahora si le hayan metido bastantitos “Biyuyus” y nos presenten un equipo peleador, pues a decir verdad las demás novenas, uff y recontra uff, se han estado armando en todos sus departamentos, pero será mejor esperar y comentar cual debe de ser, apegados a la realidad y punto….EN RELACION A LA CONTRATACION DEL NUEVO ESTRATEGA DEL “TRI”, AUN SIGUE LA (FMF), DESHOJANDO LA MARGARITA…Uff y recontra uff, a decir verdad lector conocedor, pues realmente no se entiende que es lo que busca el señor Yon de Luisa y sus allegados, pues ya no se puede contar con el “Tuca” Ferretti, ya desde cuando en rueda de prensa este “Emplosivo” Manager les dijo que como Chin…n, que no quiere nada con el TRI, entonces ya es tiempo para que se decidan por un DT, si se busca un mexicano, pues ahí tenemos a uno de los mejores fut-bolistas como lo fue sin lugar a dudas el pentapichichi, Hugo Sánchez, ECOS Deportivos, definitivo ya descartó al “Bravucón” de Miguel “Piojo”, Herrera, ahora que si están interesados en contratar a un DT Extranjero, pues que no la piensen tanto, ahí tenemos al “Pelado” Matías Almeyda, quien logró en sus 5 años, ganarse el respeto de los fut-bolistas y de la afición, quien además se sabe comportar dentro y fuera del engramado, Matias Almeyda llegó a poner el punto sobre la (i), en eso de trabajar en pro de un buen proyecto, para muestra ahí tienes lo que logró como DT del campeonisimo CHIVAS de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, entonces no andemos con rodeos y lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando y punto…..QUE PUMAS POR FIN SE QUITO EL DOMINIO QUE EJERCIO CHIVA SOBRE ELLOS DURANTE 36 AÑOS…Uff y recontra uff, ni modo lector aguantador, asi sucedieron las cosas ahora que se enfrentaron dentro de los octavos de Final de la Copa MX, los ahijados de “Pepe” Cardozo cayeron con un marcador final de 3-1, además de perder, quedaron fuera de la Copa MX, ojalá y que este descalabro sufrido ante PUMAS, no sea factor para que los jóvenes fut-bolistas que conforman la oncena del equipo del pueblo, no se arruguen pues el próximo Domingo del presente mes patrio, se estará llevando a cabo el Clásico de Clásicos en el estadio Azteca, animo!!…animo!!, y punto……

