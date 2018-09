Por: J. Francisco Castañeda R.

EL REBAÑO SAGRADO, AUN NO APRENDE A CONSERVAR LA VICTORIA…Uff y recontra uff, a decir verdad lector conocedor, ECOS Deportivos que se declara territorio del conjunto de la bella Guadalajara, Jalisco, no comprende, o menor dicho no alcanza a descifrar cual es el motivo, causa o razón de que el DT en turno, no le alcance para saber cuándo hay que ordenarle a su oncena, apoderarse del esférico, o mandarlos al ataque cuando se trata de defender el mínimo marcador, tal fue el caso en esta ocasión contra la oncena de Gallos Blancos del Querétaro, el equipo del pueblo iba ganando un gol por cero, y ya en tiempo de compensación exactamente al minuto 93, se dejó empatar, bueno en esta ocasión podríamos decir que el silbante Marco Antonio Ortiz, marcó un penalti, inexistente para que Gallos Blancos empatara el partido a un gol por bando, vaya manera de que los Directores Técnicos de las oncenas que militan dentro de la Liga MX, no hayan exigido a la Comisión de Arbitraje mas profesionalismo a la hora de decidir una falta, esto lector amable, no es nada bueno, pues desde hace varias lunas y varios soles, el fut-bol mexicano está en manos de un arbitraje lo podríamos catalogar como “llanero”, pero ni modo, es lo que tenemos y así seguirá, mientras los dueños de las oncenas, no peguen de grito en serio y punto…..ASI CORRE EL AGUA HASTA EL MOMENTO DENTRO DEL TORNEO (APERTURA 2018) DE NUESTRO BALOMPIE MEXICANO….Aqui lector amigo, te voy a dejar de tarea que analices a fondo el despegue que ha tenido esta disciplina deportiva, ve como las oncenas con 23 o 26 puntos ya están con boleto en mano dentro de los 8 equipos que pasan a la Fiesta Grande?, de la Liguilla, si hoy fuera el ultimo partido del rol regular de este APERTURA 2018, échale un vistazo para que agarres “cura· fino lector, pasarían el Cruz Azul con 23 unidades, millonetas del América con 20, “Diablos” rojos del Toluca con 19, PUMAS con 18, el actual Campeón, Santos Laguna con 18, Rayados del Monterrey con 17, Tigres Universitarios con 15, al igual que Gallos Blancos del Querétaro, ya las demás oncenas como XOLOS de Tijuana, CHIVAS, Morelia, Puebla, Pachuca, Cecaxa, León, Veracruz, Lobos BUAP y “Zorros” del Atlas, se quedarían chiflando en la loma, entonces ve como corre el agua, analiza la situación que sigue prevaleciendo en nuestro balompie mexicano, y juzga a nuestros directivos de la Federación Mexicana de Fut-bol, que salen a decir que el fut-bol mexicano, ya es otro Show, Ah!, sigue analizando la situación lector amable, son 17 fechas las que se juegan en donde las oncenas participantes disputan 3 puntos, sumando al número de partidos, pues cuando menos deberían de pasar a la Liguilla con 30 o mas puntos, pero de donde amigo!!, entonces cual progreso en lo deportivo?, eso si dentro de la mercadotécnica que es lo que les interesa a los “pulpos”, en eso si hay bastante despegue y punto…..PELEADAS, MUY PELEADAS LAS DIVISIONES CENTRAL Y OESTE DE LIGA NACIONAL…Para que te des una idea te paso estos tips, dentro de la División Central, Chicago Cubs manda tocar las rancheras, pero trae pisándoles los talones a la escuadra de Cerveceros de Milwaukee a dos juegos y medio, y la División Oeste, la novena del uniforme azul, Dodgers de Los Angeles, están en la cima, pero aguas!, Rockies de Colorado, también tienen su corazoncito y le están echando todos los kilos y se acercan muy peligrosamente a juego y medio, hay nanita, que quiere decir con esto?, que hasta el COMODIN está en la balanza, pero será mejor esperar un poco mas, pues el rol oficial, está por terminar y punto……

