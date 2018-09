Por: J. Francisco Castañeda R.

DIRECTIVOS DE LIGA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, A.C., EN COORDINACION CON EL CLUB ALGODONEROS DE SAN LUIS Y LASECRETARIA DE EDUCACION CULTURA, INVITAN A TORNEO DE BEISBOL PRE-ESCOLAR…..Uff y recontra uff, así es lector amable, la directiva de esta liga que encabeza el entusiasta señor Jorge Herrera Ceseña, con el apoyo del club Algodoneros y la Secretaria de Educación y Cultura, están haciendo cordial invitación a los padres de familia que tienen hijos en Pre-escolar a que participan en el Torneo que se estará llevando a cabo los días 13 y 14 del entrante mes de Octubre, las acciones se desarrollarán en los campitos de la propia Liga (Juan Antonio Ramírez Medrano), ubicados en la Colonia Ganadera, he aquí señor padre de familia la bella oportunidad que tienes para inculcarle a tu retoño la disciplina deportiva, en esta ocasión el beisbol, según nuestras antenas captaron que pueden inscribir a sus hijos en las instalaciones de la propia Liga, oye lector aguantador, a ECOS Deportivos que siempre ha simpatizado con esta Liga Pequeña, pues albergó en su seno a nuestros hijos, en donde les enseñaron el ABC del beisbol y porque no decirlo, alejándolos de los vicios y las malas compañías, es por eso y por otras cositas mas, que un servidor a externado su reconocimiento para todos los presidentes y personas que han contribuido con su granito de arena para que esta Liga pequeña, siga funcionando, que bien que los directivos actuales, tomen en cuenta que dentro de las escuelas de Pre-escolar, deben enfocar sus torneos tomando en cuenta a los chiquitines que son el futuro de este nuestro querido San Luis, quien quite, que dentro de estos pequeños, nos pueda salir otro Fernando Valenzuela, o bien otro “Patoncito” Aceves o Humberto Cota, o un José Luis “Chicken) García, entre otros, ojalá y que este próximo Torneo logre su objetivo que es primordial creo yo, de velar desde la infancia, por el sano desarrollo de nuestros pequeñines…Animo!!…Animo!!, y adelante caminante, que se hace camino al andar….(quien dijo esa frase?, …quien sabe fino lector pero se oye a todas margaritas y punto…..LOS BOMBARDEROS DE BRONX A SU ESTILO, APABULLARON A MEDIAS ROJAS DEL BOSTON 10-1….Uff y recontra uff, asi fue lector aguantador, la neta camioneta dijera el compadre Vindiola, a ECOS Deportivos, ya la raza lo traía lázaro, si lector amigo, con el (carrillón) de que nuestro equipo Yanquis de Nueva York, no ha destacado, pero ya vez ahora lo está haciendo ante sus acérrimos enemigos (deportivos), hasta te puedo decir amable lector, que los del uniforme a rayas, les ha impedido que se coronen como Campeones Divisionales y menos aún como quieren hacerlo los Bostonianos, en corral ajeno, por segundo día consecutivo (escribo poco antes del tercero de la serie), entonces la Champagne, se les va a congelar, cuando menos eso espera ECOS Deportivos para poder contrarrestar el (carrillón), a decir verdad, los otrora campeonísimos Yanquis de Nueva York, solamente aspiran a conseguir el COMODIN dentro de Liga Americana, pues están muy lejos de poder desbancar de la cima a sus odiados enemigos como lo son sin lugar a la duda, Medias Rojas del Boston, viviendo a este pasado encuentro, YANQUIS como en los viejos tiempos, a base de palos de vuelta entera y con gran pitcheo de Luis Severino quien solamente permitió una rayita en 7 trepidantes episodios que lanzó, Ah!, el carreraje lo inició el pelotero Luke Voit con par de vuelacercas y otro mas de Miguel Andujar para el 10-1 contundente, ojalá y que a Yanquis (mi equipo), le alcance ya de perdis llegar a los primeros Play-off, ganando el COMODIN y punto……

