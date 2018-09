Por: J. Francisco Castañeda R.

EL CAMPEONISIMO YANQUIS DE NUEVA YORK, LE ECHO A PERDER EL FESTEJO A BEDIAS ROJAS DEL BOSTON 3-2….Asi fue lector amable, ahora que se enfrentaron los acérrimos rivales (deportivamente hablando claro está), los otrora campeonísimos Yanquis de Nueva York, (sigue siendo mi equipo), les echó a perder el festejo momentáneo a Medias Rojas de Boston, pues ya su número Mágico es de 4, y pensaron que se adjudicarían el primero de la serie pero nunca pensaron que Yanquis traía otras intenciones que son las de ganarle a sus peligrosos enemigos ya de perdis la Serie, puesto que ya Yanquis no aspira a pasar como puntero de la División Este en primer lugar, ahora los sorpresivos y en rachados Medias Rojas del Toronto, tendrán que batallar creo yo unos dos partidos mas para reclamar su boleto a los primeros Play-off de Liga Americana, ha!, el tablazo de vuelta entera que le dio el triunfo a Yanquis exactamente en el séptimo rollo fue salido del bat de Neil Walker, entonces fino lector todo lo que intentó la novena de Boston, pues simple y sencillamente tuvieron que aceptar el resultado final que fue de 3 rayitas para Yanquis por 3 de Boston, entonces para Yanquis que anda en busca del COMODIN, no le queda de otra mas que ir pensando en su próximo rival que será nada menos que Atléticos de Oakland que también andan en busca de una ingrata, en esta ocasión del ansiado COMODIN, ECOS Deportivos considera que Yanquis que es considerado como una novena de Play-off, pues tendrá la bella oportunidad de demostrarlo una vez mas, como?, apoderándose del Wild-Card, y punto…..LA FIERA EL “LEON”, CUENTA YA CON NUEVO ESTRATEGA, SE HIZO DE LOS SERVICIOS DEL DT “NACHO” AMBRIZ….Asi es lector aguantador, ECOS Deportivos que sabe un 16 sobre este jueguito, considera que “Nacho” Ambriz, aunque no es un Técnico presumido y salido de onda, cuenta con los suficientes méritos para dirigir a esta oncena de los Panzas Verdes del LEON, su capacidad ya la ha demostrado pues ha estado al frente de varias oncenas de renombre, en su trajinar como estratega, CHIVAS Rayadas del Guadalajara, Camoteros del Puebla, San Luis, Gallos Blancos del Querétaro, Millonetas del América y Rayos del NECAXA, aunque esta oncena de la fiera, no ha tenido un APERTURA muy acá que digamos, bien podría “Nacho” Ambriz, inyectarles un poco de confianza y llevarlos a la Clasificación de la llamada Fiesta Grande de la LIGUILLA, pero esto lo sabremos en los primeros partidos donde “Nacho” Ambriz sea el que mande tocar las rancheras con los Panzas Verdes del LEON y punto….QUE DIEGO ARMANDO MARADONA. FESTEJO SU PRIMER VICTORIA COMO SI FUERA DE CAMPEONATO….Asi es lector aguantador, bien sabes tú que el DIEZ, es su mero mole de ponerle, mucha crema a sus tacos y en esta ocasión , no podría dejar de festejar su primer triunfo como estratega de la oncena de Dorados de Sinaloa quienes derrotaron holgadamente a sus adversarios dentro de la Liga de Asenso TAPACHULA al son de cuatro pepinos contra uno, lo que a ECOS Deportivos no le gustó es que el autor del Gol de la (Mano de Dios), se haya metido con la prensa deportiva, pues los comentarios vertidos por algunos cronistas, es parte de su trabajo, el Argentino mencionó despues del partido, que con esto demostró a los cronistas que no saben nada sobre la forma de trabajar del DIEZ, dando entender fino lector, que se comieron sus palabras al considerar que como DT de Dorados de Sinaloa, no iba a aportar nada, solamente promocionaría la venta de camisetas, ECOS Deportivos piensa que Maradona se está adelantando en sus declaraciones, puesto que con este triunfo sobre la oncena de Tapachula, no ha ganado absolutamente nada y falta mucho recorrido por andar y punto…..

