Por: J. Francisco Castañeda R.

CONTINUAN LAS CONTROVERSIAS EN TORNO A LA DECISION A FAVOR DEL MEXICANO SAUL “CANELO” ALVAREZ…Y no es para menos diría yo, a decir verdad, las reglas del conteo que llevan los Jueves en la ciudad Luz de Las Vegas Nevada, ya dijeron por ahí algunos expertos en este tipo de combates, entonces se debería de cambiar pero ya, el sistema que usan los Jueces, mencionaron estos comentaristas, que lucen obsoletas, las cuales dan margen a la criticas de los aficionados, ECOS Deportivos no ha querido profundizar porque simple y sencillamente desconoce el formato de aplicar el round para el peleador, de lo que si estamos completamente seguros es que las expectativas que los aficionados esperaban de este fragoroso combate, si pues los dimes y diretes fino lector, fue el pan de cada dia por parte de los apoderados de ambos pugilistas, esperaban que el fantasma del KO hiciera presencia en La Arena de la ciudad de las Apuestas, quizás esta fue la causa de las expectativas que giraron en torno a esta pelea de (desempate), ECOS Deportivos que es observador, tal y como comentamos en anterior columna, pues simple y sencillamente es lo que mencionamos, que no miramos un claro amo y señor arriba del ring de los contendientes, fue una pelea de (toma y daca) en donde el boxeador de las GGG, se miró muy voluntarioso lanzando muchos jabs, pero también miramos a un “Canelo” conectar los golpes más sólidos en la humanidad del Kazajo, Ah!, las declaraciones emitidas por Golovkin y su entrenador, realmente fue de reconocimiento, avalando creo yo el resultado emitido por los Jueces, dejaron ver entre sus declaraciones, que los peleadores complacieron al respetable y que fue una buena pelea y que quizás se logre otra pelea de revancha y punto…..EL LANZADOR MEXICANO, ROBERTO OSUNA, SIGUE INTRANCITABLE ARRIBA DEL CERRITO….Si lector aguantador, así lo ha demostrado después de su regreso con Astros de Houston, exacto lector conocedor, después de salir del desaguisado que tuvo por mala conducta de este lanzador, pero habrá que olvidar este “prietito en el arroz”, volviendo al gran desempeño que ha tenido el derecho mexicano arriba de la lomita, podremos decir que de sus 19 apariciones solamente ha fallado en una, a decir verdad Robero “Cañoncito” Osuna, volvió agarrar confianza y ritmo, su ultimo rescate fue ante la Novena de Diamantes de Arizona al conservar el triunfo por 5 rayitas contra 4, con este resultado el actual Campeón de la pasada Serie Mundial, está ocupando el primer lugar dentro de la División Oeste de Liga Americana, lo siguen muy de cercas Atléticos de Oakland a 4 juegos de distancia, que quiere decir con esto?, que todos los aficionados que aman (amamos) y respetamos esta disciplina deportiva, tendremos la bella oportunidad de ver en acciona Roberto Ozuna en los Play-Off y porque no decirlo, quizás hasta en el Clasico de Otoño, si lector aguantador, porque “cincho” que Astros estará dependiendo su Titulo de Campeones de la pasada Serie Mundial y punto….PARA ECOS Deportivos, lo mas sobresaliente de la pasada jornada dentro del Torneo APERTURA 2018, de nuestro balompie mexicano, fue que el Campeonísimo CHIVAS , se haya anotado este pasado valisosisimo triunfo ante la Pandilla del Monterrey, siguió demostrando el dominio que ha tenido sobre esta escuadra regia al vencerlos 4-2, con este resultado, el equipo de pueblo, se acerca mas al objetivo que es de clasificar a la que disque fiesta grande del Fut-bol mexicano, ahora el rebaño sagrado, cuenta con 13 unidades a solamente un punto de los dueños del casillero 7 y 8 y a como se miran las cosas, uff y recontra uff, con dos que tres triunfos mas, pues bien pudieran hacerse presentes en la Liguilla y punto….

