Por: J. Francisco Castañeda R.

SAUL “CANELO” ALVAREZ SE DELLEVO LA DECISION DE LOS JUECES Y SE ADJUDICO LOS CINTURONES DE LOS MEDIOS, Asi fue lector aguantador, la pelea a decir verdad para ECOS Deportivos que no se va con el canto de las sirenas estuvo bastante pareja, si acaso los jueces le dieron la decision al oriundo de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco, fue porque conectó más golpes limpios al Kazajo, peo esto no quiere decir que el fragoroso combate se inclinó para un solo lado, jamás, entonces fino lector a como se mueve este deporte de los puños en la ciudad que nunca duerme, Las Vegas Nevada, de antemano se puede esperar todo tipo de situaciones, ECOS Deportivos que sabe un 16 de este viril deporte de los puños, no puede decir que fue una clara decision, puesto que como hacemos mención líneas arriba, pues simple y sencillamente el Kazajo Golovkin demostró gran valencia y entrega, pero como este boxeador ya está muy visto, aparte de que el padre tiempo no perdona, pues los Jueces le dieron la pelea al mexicano Saúl “Canelo” Alvarez, este combate ECOS Deportivos lo disfrutó en compañía de un grupo de amigos que realmente aman y respetan esta disciplina deportiva, entre ellos tuvimos la bella oportunidad de analizar este combate en compañía de Mario Villa quien a decir verdad, si que está bien enterado de como corre el agua al respecto del Box, resumiendo lector aguantador, ECOS Deportivos realmente miró un buen pleito, del cual puede sacar sus conclusiones de que otro empate era justo, aunque como hacemos mención párrafo arriba, el “Canelo” conectó los mejores golpes, en fin lector amable ganó el boxeador del momento, ganó el boxeador que es iman de Taquilla y que cuenta con 28 años, mientras que el peleador de las GGG ya le muerde al cuarentón, entonces saca tus conclusiones fino lector y punto…. …..PA’SU MECHA!!…SE MENCIONA POR AHÍ QUE SE COCINA OTRA PELEA MAS ENTRE MANNY PACQUIAO-MAYWAETHER, JUNIOR….Uff y recontra uff, si te digo fino lector que los grandes Empresarios que mueven este deporte de los puños, saben a quienes hay que seguir promoviendo, entonces todo parece indicar que las pláticas entre estos atletas están por llegar a un acuerdo y posiblemente en el mes de Diciembre, se vuelvan a encerrar estos peleadores que lo que saben hacer es promoverse y cincho que se estará montando otro (Tongo, Show, o como lo gustes llamar tú amable lector, Ah! y de una buena vez te adelantamos que ya entrando por el rumbo de las peleas “SHOW”, pues no descartes que ya cumplido el compromiso entre Mayweather Jr., y Paquiao, se cocine otra revancha entre el “Canelo” y Mister Money, al cabo que los aficionados quien seguir viendo mas “Tongos”, ni modo fino lector, acuérdate que en la actualidad se maneja pura MERCADOTECNIA, lo deportivo, bien gracias!!, y punto …..ALGUNOS DE NUESTROS BASTANTITOS LECTORES NOS PIDEN LAS ACOSTUMBRADAS “CHARRITAS”, MIENTRAS, LES PASAREMOS AL COSTO ALGUNOS REFRANES….El que de ajeno se viste….en la calle los desvisten…Bien haya lo bien nacido, que ni trabajo da creerlo…Ya estarás Jabón de olor…ni que perfumaras tanto….Eres aprendiz de todo y oficial de nada……De noche….todos los gatos son pardos…..El que con niños se acuesta….amanece mojado….Hay que verle la zanca al pollo…No por mucho madrugar….Amanece mas temprano….Huy que curvas….y yo, sin frenos…El que nace pa’tamal, del cielo le caen las hojas…Oye lector amable, hay te encargo nos hagas llegar a nuestro correo algunas “Charritas”, pues a neta, que andamos un poco escasos, Ah!, pero que sean charritas de primer nivel, entonces esperamos que nos hagas el paro y nos mandes las que quieras a ecosdeportivos09@hotmail.com y punto….

