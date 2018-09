ECOS DEPORTIVOS

Por: J. Francisco Castañeda R.

NO HAY DIA QUE NO SE LLEGUE….NI FECHA QUE NO SE CUMPLA, HOY “CANELO” ALVAREZ-GOLOVKIN…..Asi de sencillo lector amable, por lo pronto el oriundo de Guadalajara, Jalisco, la mayoría de los boxeadores activos e inactivos, están con el mexicano, Julio César Chávez, mencionó a la prensa especializada que el fuerte peleador mexicano “Canelo” Alvarez, tiene con que superar al boxeador Kazajo, pero deberá andarse con cuidado, esto por la fuerte pegada con que cuenta Golovkin, otro de los boxeadores de renombre como lo es Juan Manuel “Dinamita” Márquez, manifestó que el “Canelo” cuenta con más movilidad arriba del entarimado, además de su buen boxeo, si a eso le sumamos la juventud, pues Alvarez debe de salir con la mano en todo lo alto de este compromiso de desempate ante el Kazajo, Miguel Angel Cotto también fue entrevistado y coincidió que ahora en el segundo combate, “Canelo” Alvarez tuvo el tiempo suficiente para analizar la anterior pelea y sin lugar a dudas hará los ajustes necesarios para sacar el resultado, y así lector amable, muchos ex – boxeadores de renombre, dan como favorito al mexicano, aunque todos coincidieron que el “Canelo” Alvarez, deberá de hacer una pelea inteligente, atacar cuando debe de atacar y defenderse cuando lo amerite, cuidándose siempre de no entrar al terreno minado y punto…..LA DIRECTIVA DEL BEISBOL DEL (RECUERDO) MASTER DE 50 Y MAS, ARRANCARA CON SU TORNEO OFICIAL ESTE DOMINGO 16 DEL MES PATRIO….Asi lo dio a conocer el titular de la Liga Master Profesor Ignacio “Nacho” Vázquez, en el primer encuentro por la mañana a partir de las 10 horas, entrarán al terreno de las acciones del campo mágico de la Tuxpan y la calle 23, las novenas del Club 30-50 contra el club TOROS actuales Campeones de la pasada campaña, y a partir de las 2 de la tarde, la novena del conjunto de “CHARROS”, hará lo mismo contra la novena del equipo TROKEROS que son comandados por el entusiasta manager, Crescencio “Chendo ”Uribe, Ah!, y como son 5 novenas, pues le toca descanso obligatorio a la novena de FICTICIOS de “Chalo” Meza, entonces fino lector prepárate para que festejes este 16 de septiembre con una doble cartelera beisbolistica, no te arrepentirás, pues disfrutaras con tu familia un buen rato de sano esparcimiento, Domngo 16 de Septiembre en el campo mágico de la Tuxpan y la calle 23 y punto….CABALLEROS AGUILAS DE MEXICALI, ARMA UNA PODEROSA NOVENA PARA EL ARRANQUE DEL BEISBOL DEL PACIFICO 2018-2019…Asi es lector aguantador, el dueño de esta novena Dio Murillo, ya tiene rato acomodando las fichas del ajedrez, pues desea darle a su noble afición buenos resultados esta campaña venidera, por lo pronto dentro del terreno de los lanzadores, acaba de completar sus 5 abridores con la llegada del ex – liga mayorista Sergio mitre quien se unirá al resto del Staf de pitcheo abridor, Rolando Valdez, Miguel Peña, David Reyes, Alex Delgado y el oriundo de Los Angeles, California, Sergio Mitre, entonces lector aguantador, como siempre esta novena cachanilla, buscará a todas luces junto con su nuevo manager Luis Sojo, ubicarse dentro de los primeros lugares de esta campaña que arrancará en el próximo mes de Octubre en su Edicion 2018-2019, ECOS Deportivos que simpatiza con el campeonísimo Naranjeros de Hermosillo, no deja de reconocer el gran esfuerzo del dueño de esta novena Cachanilla Dio Murillo para parar una novena que le de muchas alegrías a sus bastantitos aficionados con que cuenta, no todos los directivos de los clubes que participan en este beisbol del Pacifico, le ponen tantas ganas, entonces fino lecor nuevamente nos esperan grandes emociones que nos proporcionaran los peloteros que conforman la Liga Mexicana del Pacifico, Ah!, ojalá y que el equipo Naranja, ahora si pare un novena que de la pelea y punto…..

