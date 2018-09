Por: J. Francisco Castañeda R.

DENTRO DEL PLANTEL DEL REBAÑO SAGRADO, EXISTIRA LA PALABRA MIEDO?…Uff y recontra uff, ECOS Deportivos asegura que NO!, entonces lector aguantador, como que no checa las palabras del DT de CHIVAS, “Pepe” Cardozo, que en rueda de prensa expresó, quizás mencionó esto porque su próximo rival para este fin de semana será la pandilla del Monterrey, para ECOS Deportivos que se considera territorio (chivas), realmente cree que “Pepe” Cardozo quien fuera nato goleador cuando militó por varios años con el conjunto escarlata de “Diablos” Rojos del Toluca, “Pepe” Cardozo quien a su llegada con el conjunto de la bella perla tapatía Guadalajara, Jalisco, presentó un Proyecto en donde resalta que su intención el haber asumido el cargo de DT del equipo del Pueblo, es llevarlos a la clasificación a la fiesta grande de la Liguilla, entonces “Pepe” Cardozo en rueda de prensa mencionó que esa palabra (miedo), no puede existir dentro del plantel del Club Guadalajara, si algunos de los jugadores piensa en eso, pues para el DT no estaría dentro del Proyecto de llevar al Campeonísimo CHIVAS a la clasificación a la cacaraqueada Liguilla, para ECOS Deportivos que vivió parte de la grandes de esta oncena tapatía, pues simple y sencillamente los jugadores mexicanos que han vestido la camiseta del rebaño sagrado, es realmente un sueño hecho realidad, pues quiérase o no, este oncena que siempre alberga en su seno a puros fut-bolistas mexicanos, es de los mas grandes de los clubes que actualmente militan dentro de la Liga Fut-bolera MX, Ah!, y esa 12 esrellas que brillan en el firmamento, fueron ganadas por jugadores Made In México, demostrando así que nunca ha necesitado de contratar fut-bolistas extranjeros, con esto queda demostrado que el fut-bolista mexicano, cuenta con el suficiente talento para disputarle al tú por tú a cualesquier refuerzo extranjero, ojalá y que esta nueva jornada de jévenes fut-bolistas, lo entiendan así que si se puede y que a la hora cero, saquen la casta de valientes que lleva dentro de su corazón todo mexicano y punto…..QUE EL FUT-BOLISTAS BAJACALIFORNIANO HECTOR HERRERA, YA NO RENOVARA CONTRATO CON EL (PORTO)….Asi lo hizo sabe este medio campista salido de la oncena de Tuzos del Pachuca, a decir verdad, este recio jugador, ha demostrado que está hecho para grandes cosas, esto lo ha demostrado desde que fue contratado para jugar en Europa, para ECOS Deportivos que ha seguido de cercas su trayectoria fut-bolera, al momento lector aguantador, aunque tenemos otros buenos fut-bolistas en el fut-bol de altos vuelos, Héctor Herrera se ha ganado a ley el respeto de jugadores de primera línea, tan es así que posiblemente sea invitado a participar el próximo año con el Real Madrdrid, seguro es que si nada se atraviesa, pues simple y sencillamente lo veremos enfundando la camiseta de este gran club como lo es el Real Madrid y punto….SE CIERRAN LOS DIMES Y DIRETES EN TORNO AL PLEITO ENTRE GOLOVKIN Y “CANELO” ALVAREZ….Asi es lector aguantador, pues el dia de mañana Sábado15 del mes patrio Septiembre, tendrán estos boxeadores el tiempo de desquitarse arriba del ring, el “Canelo” Alvarez fue el que realmente si que sacó de onda al boxeador Kazajo cuando le mando decir a Golovkin que no tenia (huevos), que necesitaba de sus allegados para mandarle decir algunas cosas al oriundo de Guadalajara, Jalisco, que quiere decir con esto?, que esta contienda llegará a puto de hacer explosión, ECOS Deportivos dice que ya no se puede calentar más el horno, pues la mercadotécnica, les dio a los empresarios el resultado esperado, el mundo boxístico, espera esta contienda con demasiadas expectativas y punto…Nuestro espacio CHULUM!!, y punto….

