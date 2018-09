Por: J. Francisco Castañeda R.

BEISBOLISTAS QUE AMAN Y RESPETAN ESTA DISCIPLINA, Y AFICIONADOS DE HUESO COLORADO, DISFRUTARON DE LA INAUGURACION DEL NUEVO ESTADIO….Asi de sencillo podremos mencionar lo que sucedió en este pasada Inauguración del majestuoso estadio SAN LUIS (enclavado en el bosque de la ciudad), a decir verdad lector aguantador, esta obra deportiva, pondrá esta disciplina deportiva en este nuestro querido San Luis, en boca de otras ciudades, pues realmente esta gran obra deportiva, viene a solucionar la carencia que se tenia de que este último pedazo de tierra sonorense como lo es sin lugar a dudas San Luis, contara con un espacio deportivo de gran calidad, este nuevo estadio lució en todo su esplendor, realmente tal y como se esperaba, fue toda una fiesta deportiva, fiesta que disfrutaron todos los deportistas que aman y respetan esta disciplina del Beisbol, después del protocolo que encierra este tipo de Inauguraciones, el aún presidente Municipal Enrique Reyna Lizárraga, (quien lanzó la primera bola, recibido por el pelotero ex – liga Mayorista Humberto Cota, se llevó a cabo para delite de los aficionados presentes un partido entre dos Selecciones de Liga Municipal, a ECOS Deportivos le extrañó sobre manera la presencia de ciertos personajes ligados al beisbol, consideramos que si bien no quisieron asistir a esta Inauguración, o en su defecto no fueron invitados, pues da margen a pensar que aún existen controversias, o bien si tu quieres entenderlas de otra manera fino lector, ciertas cosas políticas, ojalá y que este flamante estadio se le de el uso para lo cual fue construido, si para que desde niños, jóvenes yu adultos beisbolistas, puedan presumir que cuentan con un estadio moderno, que sea para la práctica del Rey de los deportes, que las Ligas que existen en este nuestro querido San Luis, tengan acceso a llevar a cabo sus partidos programados, claro está respetando los roles oficiales cuando el Beisbol profesional, tenga su temporada, uff y recontra uff, pero será mejor esperar y ver pa donde tira la cabra, si al monte, o bien llevar la fiesta en paz y punto…..EL CLASICO CHIVAS-AMERICA EN SUELO GABACHO, TERMINO CON EMPATE A UN GOL POR BANDO….Asi fue lector amigo, el partido estuvo como para que “Pepe!” Cardoso y el “Piojo” Miguel Herrera, le dieran minutos de acción a los canteranos quienes salieron al engramado para ir aprendiendo de los titulares el teje y maneje del esférico, el primero en ponerle número a la casa, fue el rebaño sagrado, quien en lo botines del “Cone” Brizuelas anotó el gol, este a pase perecto que le dio la “Chofis” Lápez, ya en la parte complementaria, cayó el gol por parte del América para el empate de este llamado Clasico CHIVAS-AMERICA en suelo gabacho, tu sabes fino lector que este tipo de confrontaciones y mas allá en donde nuestros paisanos, están habidos de er en acción a sus cotorrearnos, pues simple y sencillamente, es otro negocio redonde en donde los “Pulpos” que mueven este deporte, pues cobran en cueros de rana, también otro de los propósitos de este partido AMISTOSO, (que clásico gabacho,ni que ocho cuartos), fue para festejar el retiro del gran arquero Moi Muñoz, quien recibió el reconocimiento tanto de los jugadores de Chivas, como de los millonetas del América, este gran arquero, a pesar de que fue dado de baja por los Americanistas, mencionó que se va con el agradecimiento y respeto al club Americanista, Ah!, como hacemos mención líneas arriba lector conocedor, de aquí pla’real, habrá otro Clasico- Chivas-América, nada mas que este será en tierras gabachas y punto….Nuestro espacio ya no dio mas, entonces mejor te invito el dia de mañana a otro comentario más….Dios mediante y punto…..

