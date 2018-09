Por: J. Francisco Castañeda R.

TAL Y COMO SE ESPERABA, LA SELECCIÓN DE URUGUAY, FUE MUCHA PIEZA PARA EL JUEVENIL “TRI” DEL “TUCA” FERRETTI 4-1….Asi sucedieron las cosas ahora que se enfrentó el “TRI” Juvenil contra la potente escuadra del seleccionado de Uruguay, a decir verdad lector aguantador, esto ya se venir venir, pues el PROYECTO del “Tuca” para el 2022 apenas empezó, entonces lo que han mencionado algunos cronistas deportivos, me parece que son injustos, estos señores que nada mas porque traen el micrófono en mano y salen en pantalla, creen que tienen el derecho de hasta poner en la balanza lo que sucedió con el Juvenil TRI, se mencionó lector aguantador que si con lo demostrado en este partido contra Uruguay reflejaría lo que sería el TRI de Ricardo “Tuca” Ferretti, uff y recontra uff, claro que de inmediato los televidentes que vieron este comentario, votó un 57 por ciento que NO!, porque?, porque ellos si entendieron lo que realmente trae en mente ejecutar el DT interino del TRI, muy claro señaló el “Tuca” que le daría oportunidad a los jóvenes mas destacados que se encuentran dentro de los equipos que militan dentro de la Liga Fut-bolera MX, uff y recontra uff, si te digo lector amigo que estos señores cronista de por allá de la ciudad de los palacios, no entienden o hacen como que la virgen les habla, lógico nomás para completar el programa, es bastante lógico lo que pretende Ricardo “Tuca” Ferretti, tomando en cuenta que de aquí al Mundial de QATAR, algunos de los jugadores mexicanos que militan en el fut-bol Europeo, ya estarían arriba de los 30 años, además que el Proyecto según entendemos es para 8 años, entonces lo que le sucedió al TRI ante Uruguay, es comprensible, así que para que (carajos), estos cronistas se ponen los zapatos antes de espinarse, ECOS Deportivos no les entiende, es mas para que hacerla tanto de tos, pues es necesario que el TRI se foguee con selecciones de renombre, asi se estará viendo los avances de los jóvenes que sacarán la cara primeramente en el Mundial de Qatar y a los cuatro años el siguiente, pero se haga lo que se haga lector aguantador, nuestros “prietitos” solamente estarán pensando como siempre, en llegar al (Famoso 5to., partido), así que seguiremos iguanas ranas y estos señores cronistas deportivos, algo tienen que decir para cobrar y punto….. ….ROBERTO “CAÑONTIO” OSUNA, SE SIGUE CONSOLIDADANDO CON ASTROS DE HOUSTON…Asi de sencillo lector amable, Osuna acaba de obtener su rescate número 15 de la presente campaña, que quiere decir con esto, que posiblemente los fieles aficionados a este deporte del beisbol, tendrán, (tendremos) la bella oportunidad de ver en acción alcerrador Mexicano dentro delos Play- Off de Liga Americana, para que te des una idea del regreso que está teniendo Osuna, su rescate lo hizo contra el fuerte equipo de Medias Rojas de Boston, los cuales cayeron por un marcador de 5 rayitas a 3 y punto…..EL QUE ES “GALLO”, DONDE QUIERA CANTA, ASI LO DEMOSTRO EL BOXEADOR ORIUNDO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA AL DERROTAR POR DECISION UNANIME AL “GALLITO” OROCUTA….Asi fue lector amigo, ahora que se enfrentaron en el ring de del Foro de Inglewood, California, fue un pleito fino lector que fue de menos a mas, esto conforme se calentó este match, el Mexiquense, en cierto punto del combate se portó valiente, al grado tal que puso a pensar al “Gallo” Estrada quien empezó a lanzar mas metralla, cosa que le dio resultado pues fue clave para que los Jueces, le dieran por unanimidad el veredicto en este combate, ahora el “Gallo” Estrada como retador oficial, desea se haga pronto el combate por el Titulo contra Sor Rungvisai, quien le arrebatara el titulo al “Gallo” Estrada y punto…..

