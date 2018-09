Por: J. Francisco Castañeda R.

QUE EL ANOTADOR DEL GOL DE L AMANO DE DIOS, DIEGO ARMANDO MARADONA, SERA EL DT DE DORADOS DE SINALOA….Asi es lector aguantador, la directiva de Dorados de Sinaloa, oncena que milita dentro de la Liga de Ascenso MX, se decidió contratar los servicios del ex – fut-bolista Diego Armando Maradona quien cuenta con bastante experiencia en este popular deporte, pues ya manejó a la Selección de su Pais (Argentina), el DIEZ Argentino llegó a esta oncena de Dorados de Sinaloa que milita dentro de la Liga de Ascenso del balompié Mexicano, la contratación del (Gol anotado por la mano de Dios, según Maradona), es con el propósito de que este (polémico) ex – fut-bolista, inyecte un poco prestigio a Dorados de Sinaloa, a decir verdad lector amable, ECOS Deportivos considera que la contratación del astro Argentino, es solamente para que el aficionado voltee sus ojos hacia esta escuadra Culichi, porque realmente Maradona quien siempre se ve envuelto en polémicas, pues simple y sencillamente ECOS Deportivos no ve por donde enderece el barco, aunque los directivos de Dorados de Sinaloa, apuestan a la llegado del Argentino, quien creen que en corto plazo esta oncena estaría buscando el ascenso, bueno fino lector por algo se empieza, pero al Argentino ya le llovió, pero será mejor esperar y ver los resultados de este nuevo estratega y después comentar y punto…..EN VEREMOS LA INSTAURACION DE LA TECNOLOGIA DEL (VAR)….Asi es lector aguantador, aún esta tecnología de punta que ya se aplicó en el pasado Mundial de Rusia 2018 y que para ECOS Deportivos a decir verdad si ayuda a que este popular deporte como lo es el fut-bol, alcance la seriedad absoluta para la afición, pues los dirigentes de la International Football Asociation Bours (IFAB), aún analizan si es viable la certificación del VAR en nuestro balompie mexicano, para ECOS Deportivos desde cuando esta Tecnologia debería ya de estar presente en este deporte, pues el arbitraje se estaría quitando de encima comentarios adversos, Ah!, pero nuestro directivos de la Comisión de Arbitraje, pues no hacen nada porque esta Tecnología se instaure de inmediato en la Liga Fut-bolera MX, se ventiló por ahí en los medios deportivos que posiblemente, para la fecha 13 o 14 del APERTURA 2018, quizás se hagan las primeras pruebas, uff y recontra uff, si te digo lector aguantador, así como pues, Resumiendo, ECOS Deportivos considera que esta Tecnología quizás estaremos viendo que se aplique en el próximo Torneo CLAUSURA 2019, aunque la instauren o no, para ECOS Deportivos, a los que deberían de ponerlos buzos, son a los silbantes y punto….DEFINITIVO…Entre la novena de Yanquis (mi equipo), y Atléticos de Oakland se dará la tremenda pelea por pasar como COMODIN a la serie de los primeros Play-off, ya no se mira por donde otra novena pueda quitarle a estas escuadras ser los mejores segundos lugares dentro de Liga Americana, a decir verdad lector aguantador, para ECOS Deportivos la disputa del COMODIN como que no llama la atención pues sería más emocionante que en lugar de decirlo en uin solo partido, pues se fuera al que ganara dos de tres, pero ni modo los Comisionados de Grandes Ligas son los que mandan tocar las rancheras y punto…. CHARRITAS CRUELES…Estaba un compa como a las tres de la tarde, (sudando a chorros), cambiaba la llanta de su nave, en eso pasa un amigo y le dice…que te ponchastes?…., le contesta…. no Guey, me dieron a base por bolas….Lllega un compa a comprar un perico a la tienda de mascotas, le pregunta al encargado, oooiiiga mimii amiiiggo, cuaannttoo vaavale eeese peericoo?, 1000 pesos….oiiiga poporquue taann cacaro?, porque hablo mejor que tu guey le contestó el loro y punto….

