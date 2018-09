Por: J. Francisco Castañeda R.

SE ANUNCIA GRAN FUNCION DE LUCHA LIBRE PARA ESTE SABADO 8 DE SEPTIEMBRE EN ESTADIO “PANCHON” MARTINEZ (bosque de la Ciudad)….Asi es lector aguantador, una vez más el luchador Sanluisino Mr. Majestic, ahora como Promotor Deportivo, trae nuevamente el espectáculo de este popular deporte de las (Llaves y los Costalazos), Ah!, para que todos los aficionados a este espectacular deporte no se queden sin aplaudir a los grandes luchadores que estarán participando, los precios son completamente populares, en la Lucha Estrella que será tres contra tres, EL ELEGIDO, Black Abyss Jr., Mr. Tempest, Contra “CHACHO” HERODES JR., Tigre León y Estudiante Jr., en otra lucha Semifinal, RINO Y SHAMU de Tijuana irán contra la pareja de CACHORRO CORTEZ Y ELEMENTAL, de Cd., Obregón, Sonora, entonces ni pa’que pensarlo, agarra tu nave fino lector, sube a tu distinguida familia y este Sábado 8 de Septiembre, festeja el mes patrio alegremente, disfrutando de esta cartelera de Lucha Libre Profesional en donde tu familia disfrutara de un momento de sano esparcimiento, Estadio “Panchón” Martinez, a las 8 de la noche, hay que apoyar este deporte de (Pancracio) para que siga trayendo alegría a niños y adultos de este nuestro querido San Luis y punto…..EL KAZOJO GOLOVKIN, DICE QUE CASTIGARA EN SERIO AL “CANELO” POR TANTAS HABLADURIAS DE SU PERSONA….Uff y recontra uff, oye fino lector, este boxeador invicto, realmente se miró con cara de “Fuchi”, demostrando que realmente estaba molesto al declarar, que haría rodar a sus pies al oriuendo de la bella perla tapatía, Guadalajara Jalisco, a que caray con este boxeador, pues si vamos a que el “Canelo” lo va a tener a sus pies, pues ECOS Deportivos que simpatiza con el (Paisano) Saúl Alvarez, desea lo mismo, que el Cazajo que ha tirado muchos papels, también caiga a los pies del “Canelo”, pero como hemos venido mencionando en este espacio de ECOS Deportivos fino lector, no pasa nada, absolutamente nada, es puro SHOW, es pura mercadotecncia, lo cierto de todo esto, es que el “Canelo” debe de demostrar que en este momemtno, es el mejor dentro de los pesos medios y que si el Kazajo cuenta con dos que tres títulos y que presume su corona de Invicto, Pues Aguas!!, pues el tapatío también cuenta con poderosos puños y si lo echamos a la balanza, cualesquiera que conecte mejor, lógico ganará y ese será el paisano Alvarez, oye lector amigo, ECOS Deportivos lo que espera es que estos peleadores que han provocado tantos dimes y diretes, el 15 de este mes patrio Septiembre, salgan a dejarlo todo arriba del entarimado por allá en la ciudad de las apuestas, Las Vegas Nevada y punto…..PROYECTO DEL “TORMENTOSO” D.T. (Interino del TRI” RICARDO “TUCA” FERRETTI, PARECE BASTANTE VIABLE….Asi de sencillo, no hay mas que analizar lo que desea el “Tuca” para que todo mundo que sepa un poco de este deporte del fut.-bol, esté de Acordeón con él, si lector distinguido, pues lo que trae en mente el “Tuca” es de convocar a todos los jóvenes prospectos que jueguen al fut-bol, para desde ahorita irles buscando acomodo, pues de todos los aficionados a este popular depotte, es sabido que ya nuestros fut-bolistas que militan en el balompie Europeo, para el Mundial de QATAR 2022, estarán cumpliento de 30 pa’lante, entonces, ojalá y que cuando llegue el mero “chilo” a dirigir al TRI, pues no vaya a echar abajo este proyecto futurista del “Tuca”, y vaya a presentar el mismo cuadro de este pasado Mundial de Rusia 2018, a propósito de enchiladas, ya por ahí se menciona el posible “Bravucón” DT que puede ser llamado, tu bien sabes a quien me refiero lector sagaz, ojalá y me equivoque, pero todo apunta que SI y punto….

