Por: J. Francisco Castañeda R.

EN PUERTA OTRA TELENOVELA, LOS PROTAGONISTAS EL “TUCA” FERRETTI-“PIOJO” MIGUEL HERRERA….Uff y recontra uff, así es lector amigo, todo esto a raíz de algunos comentarios que hiciera el DT de TIGRES Universitarios, exacto lector conocedor, cuando fue presentado el “Tuca” ante los medios como el DT del TRI (interino), Ricardo menciono ante los medios deportivos, que él no iba a golpear a cronistas o reporteros deportivos, esto, le calentó el lonche al DT de los millonetas del América, entonces lector aguantador, ahora que habrá descanso de la programación del fut-bol MX, pues ya de perdis, los aficionados podrán a empezar a fraguar las apuestas, quien ganará en este próximo vendaval de Dimes y Diretes entre el “Piojo” y el “Tuca”, uff y recontra uff, ECOS Deportivos se inclina a favor de Ferretti, pues este señor no se anda con medias tazas y le llama pan, pan y al vino, vino, en cambio el “Piojo”, es de los que lueguito se “calienta” y quiere arreglar todo “Bravuconamente), Ah!, de lo que si está seguro ECOS Deportivos, es que si tendremos próximamente los primeros capítulos de esta nueva Telenovela entre Miguel “Piojo” Herrera contra Ricardo “Tuca” Ferretti y punto…..RAPIDITA BEISBOLERA….Oye fino lector, ni duda cabe que el lanzador de INDIOS de Cleveland Corey Kluber está teniendo una campaña de muchos kilates con esta novena que puntea la División Central de Liga Americana, al momento este lanzador se trepó al primer lugar de Liga Americana en obtener 18 triunfos a cambio de 7 descalabros, en esta ocasión, tal parece que INDIOS, ahora si viene en son de guerra y dará la pelea buscando hacerse presentes en los play-off y punto….VOLO EL PATO, NO HUBO TIRO,,,MARCO FABIAN NO REGRESA AL REBAÑO SAGRADO…Asi de sencillo lector amable, por mas que el señor Higuera alto funcionario del Club Guadalajara, por mas que le insistió a este recio fut-bolista, pues no le alcanzó el tiempo para convencer a Marco Fabian de la Mora para que reforzara la oncena del conjunto de la bella perla tapatía, Guadalajara, Jalisco ahora que está por llevarse a cabo el Mundial de Clubes en Diciembre en Amiratos Arabes Unidos, el ex – jugador de CHIVAS, prefirió quedarse en el fut-bol Europeo, que quiere decir con esto?, que ahora, ya ni llorar es bueno, tendrá el equipo del pueblo salir a rajársela en serio, los jóvenes fut-bolistas que conforman el conjunto roji-blanco, tendrán que sacar la casta y hacer un decoroso papel en esta justa deportiva de alta envergadura, al rebaño sagrado le espera fuerte compromiso, la pregunta sería, logrará con el plantel que tiene el conjunto tapatío, dar la pelea en este próximo Mundial de Clubes, esperemos que nuestros “prietitos” saquen la casta ante sus adversarios y punto….AFICIONADOS DE HUESO COLORADO AL BEISBOL, ESPERAN CON ANCIAS LA PROXIMA INAUGURACION DEL NUEVO ESTADIO “SAN LUIS”….Asi de sencillo, y no es para menos diría yo, pues ni duda cabe que este nuevo Estadio, vendrá a llenar las necesidades que existen entre los peloteros de este nuestro querido San Luis, a decir verdad esta obra que la anuncian con bombo y platillo, caerá a todas margaritas, pues realmente las Ligas Beisboleras, pedían a gritos, un espacio como este, ahora solamente hace falta que se Inaugure y que sea entregado a los deportistas que aman y respetan este deporte del beisbol, ojalá por bien del rey de los deportes, desde su Inauguración, quede bien claro el destino que se le dará, pues por ahí se menciona que habrá “grilla”, al respecto del uso de este flamante estadio y punto….Nuestro espacio hasta aquí, dejamos solamente para invitarte lector amigo el día de mañana a otro comentario más…Dios mediante y punto….

