Por: J. Francisco Castañeda R.

PREPARAN CEREMONIA INAUGURAL DEL NUEVO ESTADIO “SAN LUIS”….Así de sencillo lector aguantador, ahora si los aficionados que aman y respetan esta disciplinad deportiva, tendrán (tendremos) la bella oportunidad de ver un estadio creo yo bastante moderno, para ECOS Deportivos ya era hora de que existiera un estadio de categoría, aunque no precisamente para albergar 10 mil o más aficionados, ya de perdis contar con un estadio en donde los aficionados y peloteros que lo usen, se sientan cómodos, entonces lector amigo, por ahí nuestras antenas deportivas captaron que el próximo Domingo 9 de ese mes Patrio, nuestras Hs., autoridades están preparando la Ceremonia de Inauguración con el guion que amerita este tipo de actos, Ah!, están anunciando la Ceremonia a partir de las 6:30 horas, después se contempla para deleite de los aficionados y para que la fiesta deportiva termine a todas margaritas, habrá un partido entre dos selecciones de Liga Municipal de Beisbol de Primera Fuerza, entonces lector aguantador, ya desde ahorita prepárate en compañía de tu distinguida familia y disfruta de este acto de Inauguración de un flamante estadio en este nuestro querido San Luis, tan cercas de los cachanillas y tal alejado de la capital del Estado y punto….EL “TORMENTOSO” DT. DEL TIGRE UNIVERSITARIO RICARDO “TUCA” FERRETTI, FUE PRESENTADO COMO INTERINO DEL TRI….Asi fue estimado lector, fue el señor Guillermo Cantú el encargado de hacer la presentación del “Tuca” Ferretti quien entrará como interino dentro de la selección mexicana que próximamente tendrá par de compromisos amistosos, a llevarse a cabo los días 7 y 11 de Septiembre contra Uruguay y los Estados Unidos, en rueda de prensa dentro de esta presentación del “Tuca”, el DT de TIGRES Universitarios, volvió a mencionar que solamente estará al frene del TRI en estos partidos Amistosos, pero que tiene fuerte compromiso con la directiva de TIGRES y que se vería mal despues del buen trato que siempre le ha dado esta organización felina, cortar de tajo y aceptar la dirección formal del TRI, lo que ya en anterior comentario había dicho el “Tuca”, volvió a mencionar que si por X motivo el club felino ya no necesitara de sus servicios, pues entonces dialogaría con la directiva del multicitado Club del Tigre Universitario, entonces a partir de los partidos de fogueo antes mencionados, los directivos de la Federación Mexicana de Fut-bol, tendrán el tiempo de empezar a buscar el nuevo DT de la Selección Mexicana que preparará a los jovens fut-bolistas rumbo al lejano Mundial de QATAR 2022, aquí lector amigo, hay que reconocer que este “Tormentoso” DT del Tigre, es legal al señalar que no desea contraer el compromiso con el TRI, pero eso no importa lector amigo, por ahí ya existen Directores Técnicos que están como “buitres” esperando su presa y tu bien sabes quienes están en la lista y punto….ENCARNIZADA SERA LA LUCHA POR EL WILD-CARD EN LIGA AMERICANA ENTRE YANQUI Y ATLETICOS DE OAKLAND…Ai de sencillo lector conceder, y mas aún se antoja crucial porque en este momento están novenas ya libraron su primer batalla, logrando el primer triunfo Oakland por un marcador final de 6 rayitas contra 3, el lanzador que no traía nada en su brazo de lanzar y que cargó con el revés, fue el estelar C.C., SABATHIA, quien fue tocado desde los primeros episodios, uff y recontra uff, oye fino lector los otrora campeonísimos Yanquis de Nueva York, aún llevan un potro en la mana, pues aunque mordieron el polvo, Oakland está a cuatro juegos y medio atrás de la novena de los uniformes a rayas, ECOS Deportivos que se declara territorio YANQUI, aún piensa que el campeonísimo, estará ya de perdis como COMODIN en los primeros Play-off y punto…..

